UPDATED : நவ 21, 2026 09:57 PM
ADDED : நவ 21, 2026 09:54 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டத்தில் சபரிமலை செல்ல மாலை அணிந்து விரதம் தொடங்கும் அய்யப்ப பக்தர்களின் எண்ணிக்கை நடப்பாண்டில் அதிகரித்துள்ளது.
சபரிமலையில் உள்ள அய்யப்பன் கோவிலுக்கு ஆண்டுதோறும் பல லட்சம் பக்தர்கள் செல்கின்றனர். சபரிமலை செல்லும் பக்தர்கள் மாலை அணிந்து விரதம் மேற்கொண்டு, இருமுடி எடுத்து யாத்திரை செல்வது வழக்கம். அய்யப்பன் கோவிலுக்குச் செல்ல பல்வேறு விதிமுறைகள் உள்ளதால், அவற்றை முறையாகப் பின்பற்றி பக்தர்கள் புனித யாத்திரை மேற்கொள்கின்றனர்.
சபரிமலையில் கோவில் நடை திறப்பு, பூஜை வழிபாடுகள் ஆகியவை குறிப்பிட்ட நடைமுறைகளின்படி நடைபெறுகின்றன. தமிழ் மாதப் பிறப்பின்போது நடை திறக்கப்படும் நாட்களில் குறைந்த அளவிலான பக்தர்களே செல்கின்றனர். அதேசமயம், கார்த்திகை, மார்கழி மாதங்களில் நடைபெறும் மண்டல பூஜை மற்றும் தை மாதப் பிறப்பின்போது நடைபெறும் மகரஜோதி தரிசனத்துக்கு ஏராளமான பக்தர்கள் செல்கின்றனர்.
நடப்பாண்டு சபரிமலை செல்லும் பக்தர்கள் கார்த்திகை முதல் தேதி மாலை அணிந்து விரதம் துவக்கினர். திருப்பூர் மாவட்டத்தில் திருப்பூர் மாநகரம் மட்டுமின்றி, பல்வேறு பகுதிகள் மற்றும் சிறிய கிராமங்களில் இருந்தும் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் சபரிமலைக்கு செல்வது வழக்கம். இந்த ஆண்டு அவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது.
இளைஞர்கள்
பக்தியில் ஆர்வம்
திருப்பூர், காலேஜ் ரோடு, அய்யப்பன் கோவிலில் கார்த்திகை முதல் நாளில் வழக்கமாக 5 ஆயிரம் பேர் மாலை அணிந்து விரதம் தொடங்குவர். ஆனால், இந்த ஆண்டு முதல் நாளிலேயே 7 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் மாலை அணிந்துள்ளனர். இதேபோல், மாவட்டத்தின் பிற பகுதிகளிலும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளதாகத் தெரியவந்துள்ளது.
திருப்பூர் மாநகரம் மட்டுமின்றி பல்லடம், அவிநாசி, காங்கயம், உடுமலை, தாராபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள அய்யப்பன் மற்றும் விநாயகர் கோவில்களில் குருசாமிகள் முன்னிலையில் ஏராளமான பக்தர்கள் துளசி மாலை, சந்தன மாலை அணிந்து விரதத்தைத் தொடங்கினர். குறிப்பாக, முதல் முறையாக மாலை அணியும் கன்னிசாமிகளின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துள்ளது. இதனால் மாலை, இருமுடிப் பைகள், அய்யப்பன் டாலர்கள், கருப்பு மற்றும் நீல நிற ஆடைகள் உள்ளிட்ட பூஜைப் பொருட்களின் விற்பனையும் அதிகரித்துள்ளது.
மேலும், திருப்பூரில் இருந்து தினமும் ஏராளமான பக்தர்கள் இருமுடி கட்டி சபரிமலை யாத்திரை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். கோவில்களில் சிறப்புப் பூஜைகள், பஜனைகள் மற்றும் அன்னதான ஏற்பாடுகளும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.