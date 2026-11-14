தோண்டிய பள்ளம்... தொடரும் துயரம் மங்கலம் ரோட்டில் எப்போதும் அவலம்
தோண்டிய பள்ளம்... தொடரும் துயரம் மங்கலம் ரோட்டில் எப்போதும் அவலம்
UPDATED : நவ 14, 2026 09:54 PM
ADDED : நவ 14, 2026 09:52 PM
திருப்பூர்: திருப்பூரிலிருந்து சோமனுார், சூலுார், கோவை உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்குச் செல்லும் முக்கிய வழியாக மங்கலம் ரோடு உள்ளது. இதனால், தினமும் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்களும், பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களும் இச்சாலையைப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
சின்னாண்டிபாளையம் பிரிவு பகுதியில் மாநகராட்சியின் பாதாள சாக்கடைத் திட்ட சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைந்துள்ளது. இதற்கான பிரதான குழாய்கள் மட்டுமின்றி, 3வது குடிநீர்த் திட்டத்தின் மேல்நிலைத் தொட்டிகளுக்குச் செல்லும் குழாய்களும் இச்சாலையில் பதிக்கப்பட்டுள்ளன. மங்கலம் ஊராட்சிப் பகுதிகளுக்கான பிரதான குடிநீர்க் குழாயும் இவ்வழியே செல்கிறது.
குழாய்களைப் பதிக்க தோண்டப்பட்ட குழிகள், குழாய் உடைப்புகளைச் சீரமைக்க மீண்டும் தோண்டப்படும் பள்ளங்கள் என மங்கலம் ரோடு பல ஆண்டுகளாகச் சேதமடைந்து வருகிறது. பணிகள் முடிந்த பின்னரும், சாலை முறையாகச் சீரமைக்கப்படாததால், பல கிலோ மீட்டர் தொலைவுக்கு குண்டும் குழியுமாகக் காட்சியளிக்கிறது. குடிநீர் மற்றும் கழிவுநீர்க் குழாய்களில் ஏற்படும் உடைப்புகளால் தண்ணீர் சாலையில் வழிந்தோடுவதும் தொடர்கிறது.
இதனால், ஏற்கெனவே உள்ள குழிகள் மேலும் பெரிதாகி வருகின்றன. அனைத்து வாகன ஓட்டிகளும் மிகுந்த சிரமத்துடன் சாலையைக் கடக்க வேண்டியுள்ளது. எனேவே மாநகராட்சி, நெடுஞ்சாலைத்துறை, குடிநீர் வாரியம் மற்றும் பணிகளை மேற்கொள்ளும் ஒப்பந்த நிறுவனங்கள் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு, குழாய்ப் பணிகளை முறைப்படுத்தி முடிப்பதுடன், சேதமடைந்த சாலையை முழுமையாகச் சீரமைக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே பொதுமக்களின் எதிர்பார்ப்பு.