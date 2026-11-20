செங்குளத்தில் கழிவுநீர் நேரடியாக கலப்பதால் மாசுபடுகிறது! தொலைநோக்கு திட்டத்தை செயல்படுத்த மனு
செங்குளத்தில் கழிவுநீர் நேரடியாக கலப்பதால் மாசுபடுகிறது! தொலைநோக்கு திட்டத்தை செயல்படுத்த மனு
ADDED : நவ 19, 2026 06:24 PM
உடுமலை: முக்கிய பாசன ஆதாரமான செங்குளத்தின் நீர்வரத்து கால்வாய், சாக்கடையாக மாற்றப்பட்டுள்ளது; கழிவு நீர் நேரடியாக கலப்பதால், குளத்து நீர் மாசடைந்து வருகிறது. பாசனம் மற்றும் சூழல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த குளங்களில் கழிவு நீர் கலப்பதை தடுக்க, தொலைநோக்கு திட்டங்களை செயல்படுத்த, அப்பகுதி விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
உடுமலை அருகே மேற்குத்தொடர்ச்சி மலையில் இருந்து, அடுக்குத்தொடராக ஏழு குளங்கள் அமைந்துள்ளன. நீர்வளத்துறையால் பராமரிக்கப்படும் இக்குளங்களுக்கு, திருமூர்த்தி அணையிலிருந்து அரசாணை அடிப்படையில், தண்ணீர் வழங்கப்படுகிறது.
இதில், பள்ளபாளையம் கிராமத்தில், 74.84 ஏக்கர் பரப்பில், செங்குளம் அமைந்துள்ளது. நேரடியாக, 285 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன. பல ஆயிரம் ஏக்கர் நிலத்தடி நீர்மட்டத்துக்கு ஆதாரமாகவும் இக்குளம் உள்ளது.
இக்குளத்துக்கு பள்ளபாளையம் கிராமம் வழியாக அமைந்துள்ள நீர்வழித்தடமான ஓடை வழியாக தண்ணீர் பெறப்படுகிறது. இந்த நீர்வழித்தடம் தற்போது சாக்கடையாக மாற்றப்பட்டு, படுமோசமான நிலையில் உள்ளது.
அக்கிராம குடியிருப்புகளில் இருந்து கழிவு நீர் நேரடியாக ஓடையில் கலக்கிறது. ஓடையின் கரையில் அனைத்து கழிவுகளும் கொட்டப்பட்டு அப்பகுதி முழுவதும் துர்நாற்றம் வீசுகிறது.
அதிக நீர்வரத்து உள்ளபோது கழிவு நீர் முழுவதுமாக குளத்துக்கு அடித்து வரப்பட்டு, அங்கு தேங்குகிறது. நீண்ட காலமாக கழிவு நீர் குளத்தில் தேங்குவதால், குளத்து நீர் மாசடைகிறது.
செங்குளம் உள்ளிட்ட ஏழு குளங்களில், உள்நாட்டில் இடம் பெயரும் தன்மையுடைய பறவைகள் வலசை வருவது வழக்கம். நீர் மாசடைவதால், அப்பறவைகளும் பாதிக்கின்றன.
பாசனத்துக்கு குளத்தில் இருந்து தண்ணீர் திறக்கும் போது பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்படுகிறது. செங்குளத்தில் இருந்து பெரியகுளம் உள்ளிட்ட குளங்களுக்கு தண்ணீர் செல்லும். இதனால், பிற குளத்து நீரும் பாதிக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
அதிகாரிகள் அலட்சியம்
விவசாயிகள் கூறியதாவது: செங்குளம் உள்ளிட்ட ஏழு குளங்கள் பாசன ஆதாரமாகவும், சூழல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாகும் உள்ளன. பல்வேறு வகைகளில், குளத்து நீர் மாசுபடுத்தப்படுகிறது.
குறிப்பாக அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் இருந்து கழிவு நீர் கலப்பது அதிகரித்துள்ளது. செங்குளத்துக்கான நீர்வரத்து ஓடை குப்பை கிடங்காகவும், சாக்கடையாகவும் மாற்றப்பட்டும், பள்ளபாளையம் ஊராட்சி நிர்வாகமும், நீர்வளத்துறையினரும் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் அலட்சியமாக உள்ளனர்.
செட்டிக்குளத்தில் இருந்து வரும் நீர் வரத்து ஓடை முழுவதுமாக பாழ்பட்டுள்ளது. இதே நிலை நீடித்தால் குளத்து நீர் முழுவதுமாக மாசடையும்.
பல ஆயிரம் ஏக்கர் விளைநிலங்களின் நிலத்தடி நீராதாரமான செங்குளத்தை பாதுகாக்க திருப்பூர் மாவட்ட நிர்வாகம் தொலைநோக்கு திட்டங்களை செயல்படுத்த வேண்டும். இது குறித்து தமிழக அரசுக்கும் மனு அனுப்பியுள்ளோம்.
இவ்வாறு, தெரிவித்தனர்.