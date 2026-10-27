/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/நொய்யல் கரையோரம் பேரிடர் மீட்பு குழு ஆய்வு
ADDED : அக் 26, 2026 09:38 PM
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திருப்பூர்: கனமழையால் நொய்யல் ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதைத் தொடர்ந்து, ஆற்றங்கரையோர மக்களிடம் பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர், போலீசார் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.
அணைப்பாளையம் முதல் அணைக்காடு வரை ஆற்றங்கரையோர குடியிருப்புப் பகுதிகளில், வடக்கு துணை கமிஷனர் ரமேஷ் கிருஷ்ணன் தலைமையிலான குழுவினர் இன்று (அக்.,26) ஆய்வு செய்தனர். ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பதால், பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கவும், அவசர உதவிக்கு போலீசாரை அணுகவும் அறிவுறுத்தினர். ஆய்வில், உதவி கமிஷனர் கணேசன், இன்ஸ்பெக்டர் ரஜினிகாந்த் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
நொய்யல் கரையோர மக்களிடம் பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர், போலீசார் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.