மக்கள் பிரச்னைகளுக்கு விரைந்து தீர்வு காண வேண்டும்: அதிகாரிகளுக்கு ‘திஷா’ கமிட்டி அறிவுரை
மக்கள் பிரச்னைகளுக்கு விரைந்து தீர்வு காண வேண்டும்: அதிகாரிகளுக்கு ‘திஷா’ கமிட்டி அறிவுரை
ADDED : நவ 13, 2026 08:27 PM
திருப்பூர்: ‘‘நிலுவையில் உள்ள மக்கள் பிரச்னைகளில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தி, விரைந்து தீர்வு காண வேண்டும்’’ என, திருப்பூர் மாவட்ட திஷா கமிட்டி கூட்டத்தில் அறிவுறுத்தப்பட்டது.
மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் குழுவான திஷா கமிட்டியின் ஆய்வுக் கூட்டம், கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நேற்று (நவ.,12) நடந்தது. குழுத் தலைவர் எம்.பி., சுப்பராயன் தலைமை வகித்தார். கலெக்டர் முத்துக்குமரன், எம்.பி.,க்கள் பிரகாஷ், ஈஸ்வரசாமி, எம்.எல்.ஏ.,க்கள் நடராஜ், ஜெயராமகிருஷ்ணன், ஜெயக்குமார் முன்னிலை வகித்தனர்.
மத்திய அரசு திட்டங்கள் முறையாகச் செயல்படுத்தப்படுவதையும், அவற்றுக்கான நிதி உரிய பயனாளிகளைச் சென்றடைவதையும் மக்கள் பிரதிநிதிகள் கண்காணிக்க வேண்டும். அனைத்துத் துறைகளும் ஒருங்கிணைந்து திட்டங்களை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும். நிலுவையில் உள்ள திட்டப் பணிகளையும் விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது.
திஷா கமிட்டி உறுப்பினர்களான எம்.பி.,க்கள் பேசியதாவது:
துறைவாரியாகப் பல மக்கள் பிரச்னைகள் நிலுவையில் உள்ளன. அவற்றுக்கு விரைந்து தீர்வு காண வேண்டும். ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டாலும், கமிட்டியின் ஆய்வுப் பணிகளுக்கு அதிகாரிகள் தொடர்ந்து ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும்.
தொழிலாளர்கள் அதிகம் உள்ள திருப்பூர் மாவட்டத்தில் தொழிலாளர் நலன் முக்கியமானது. ஆனால், தொழிலாளர் துறை அதிகாரிகள் ஆய்வுக் கூட்டத்தில் பங்கேற்பதில்லை. இதுகுறித்து அத்துறை விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்.
நொய்யல் ஆற்றில் மாசு இல்லாத தண்ணீர் செல்வதாக மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். ஆனால், சாயக்கழிவுநீர் கலப்பதாகப் புகார்கள் எழுகின்றன. பொதுச் சுத்திகரிப்பு நிலையம் மூடப்பட்டுள்ள நிலையில், நொய்யல் நீரை ஆய்வு செய்து முழுமையான அறிக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர்கள் பேசினர்.
கூட்டத்தில் டி.ஆர்.ஓ., ஆனந்தி, மாநகராட்சி கமிஷனர் அமித், துணை மேயர் பாலசுப்பிரமணியம், ஊரக வளர்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குனர் வாணி ஈஸ்வரி உள்ளிட்ட அரசு அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர்.