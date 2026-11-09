காட்சிப்பொருளான போலீஸ் செக்போஸ்ட்: போலீசார் நியமிக்க வலியுறுத்தல்
காட்சிப்பொருளான போலீஸ் செக்போஸ்ட்: போலீசார் நியமிக்க வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 08, 2026 03:54 PM
ADDED : நவ 08, 2026 03:50 PM
உடுமலை: உடுமலை அருகே, மாவட்ட எல்லையில், காட்சிப்பொருளாக மாறியுள்ள சோதனை சாவடிக்கு, போலீசார் நியமித்து, குற்றத்தடுப்பு பணிகளை தீவிரப்படுத்த வேண்டும்.
திருப்பூர்–கோவை மாவட்ட எல்லையில், உடுமலை ஒன்றியத்துக்குட்பட்ட தேவனுார்புதுார் அமைந்துள்ளது. தளி போலீஸ் கட்டுப்பாட்டிலுள்ள இப்பகுதியை ஒட்டி, பல்வேறு நீராதாரங்கள், மலையடிவாரத்தில் அமைந்துள்ளன.
தளி போலீஸ் ஸ்டேஷன் கட்டுப்பாட்டு பகுதி கிராமங்கள் அதிகளவு உள்ளதோடு, இரு மாவட்ட எல்லையாகவும் உள்ளதால், தேவனுார்புதுாரில், புறக்காவல் நிலையம் அமைக்க வேண்டும் என, நீண்ட காலமாக கோரிக்கை விடப்பட்டு வந்தது.
இந்நிலையில், குற்றச்சம்பவங்களை தடுக்கும் வகையில், தேவனுார்புதுார் அருகே, ஆண்டியூர் பிரிவில், திருப்பூர்– கோவை மாவட்ட எல்லையில், போலீஸ் சோதனைச்சாவடி சில ஆண்டுகளுக்கு முன் துவக்கப்பட்டது.
உடுமலை – ஆனைமலை ரோட்டில் வாகனங்களை கண்காணிக்கவும், கனிமவளம் கடத்தலை தடுக்கவும், சோதனைச்சாவடியில் தளி போலீசார் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர்.
தொடர்ந்து, போலீஸ் சோதனைச்சாவடிக்கென நிரந்தர கட்டடமும் கட்டப்பட்டது. அதன்பின், போலீசார் நியமிக்கப்படாமல், கட்டடமும் காட்சிப்பொருளாக பூட்டியே வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனால், இரவு நேரங்களில், போதை பொருட்கள், கனிம வளங்கள் கடத்தல் மற்றும் பல்வேறு குற்றச்சம்பவங்களில் ஈடுபடும் நபர்கள், தடையில்லாமல் அருகிலுள்ள மாவட்டத்துக்கு செல்லும் வாய்ப்புள்ளது. இப்பகுதிகளில் குற்றத்தடுப்பு பணியிலும் தொய்வு ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, ஆனைமலை ரோட்டில், திருப்பூர்– கோவை மாவட்ட எல்லையில் அமைந்துள்ள, ஆண்டியூர் போலீஸ் சோதனைச்சாவடி நிரந்தரமாக செயல்படும் வகையில், சுழற்சி முறையில் போலீசார் நியமிக்க வேண்டும் என, பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.