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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ மாநகராட்சி ஊழியர் பதவி உயர்வு விவகாரம் :சென்னைக்கு மட்டும் சாதகம் என அதிருப்தி

மாநகராட்சி ஊழியர் பதவி உயர்வு விவகாரம் :சென்னைக்கு மட்டும் சாதகம் என அதிருப்தி

மாநகராட்சி ஊழியர் பதவி உயர்வு விவகாரம் :சென்னைக்கு மட்டும் சாதகம் என அதிருப்தி

UPDATED : ஜூலை 26, 2026 11:25 PM

ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:24 PM

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UPDATED : ஜூலை 26, 2026 11:25 PM ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:24 PM

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திருப்பூர்:''தமிழகம் முழுவதும் மாநகராட்சிகளில் பணியாற்றும் அலுவலர்களுக்கு உரிய பதவி உயர்வு வழங்கப்படவில்லை; நகராட்சி நிர்வாகத் துறையை கவனிக்கும் முதல்வர் விஜய் இப்பிரச்னைக்கு தீர்வு காண வேண்டும்'' என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

திருப்பூரில் அனைத்து மாநகராட்சி அலுவலர் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பின் மாநிலத் தலைவர் ராதாகிருஷ்ணன், பொதுச் செயலாளர் சுஜாத் அலி ஆகியோர் நேற்று கூறியதாவது:

சென்னை முழுமையாக கட்டமைக்கப்பட்ட மாநகராட்சியாக இருந்தாலும், பிற மாநகராட்சிகள் தரம் உயர்த்தப்பட்டும் அதற்கேற்ப பணியிடங்கள் உருவாக்கப்படவில்லை. கடந்த ஆட்சியில் மக்கள் தொகைக்கேற்ப பணியிடங்களை முறைப்படுத்தியதில் 35 ஆயிரம் நிரந்தர பணியிடங்கள் 3,417 ஆக குறைக்கப்பட்டதுடன், துப்புரவு பணியாளர் உள்ளிட்ட 21 வகை பணியிடங்கள் தனியார்மயமாக்கப்பட்டன. இதே நிலை நகராட்சிகளிலும் நீடிக்கிறது.

சென்னை மாநகராட்சி ஊழியர்களின் பணியிட மாற்றத்துக்காக கொண்டுவரப்பட்ட 1998-ம் ஆண்டு உள்ளாட்சி அமைப்புச் சட்டம், 2023-ல் அமல்படுத்தப்பட்டு, சென்னை, பிற மாநகராட்சிகள், நகராட்சி, பேரூராட்சி ஆகியவை ஒரே அலகாக இணைக்கப்பட்டன. இதனால், ஏற்கனவே போதிய பணியிடங்கள் இருந்த சென்னை மாநகராட்சி ஊழியர்கள் 15 ஆண்டுகளில் மூன்று பதவி உயர்வு பெற்ற நிலையில், தற்போது பதவி உயர்விலும் அவர்களுக்கே அதிக வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

நகராட்சி ஊழியர்களை அரசு ஊழியர்களாக அறிவித்தல், 24 மாநகராட்சிகளுக்கேற்ப புதிய பணியிடங்கள் உருவாக்கி பதவி உயர்வு வழங்குதல், மாநகராட்சிக்கு தனி இயக்குனரகம் அமைத்தல், மறைவு பணியிட ஊழியர்களுக்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு பதவி உயர்வாவது வழங்குதல், அரசாணை 152-ஐ திருத்துதல், நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி நகர செவிலியர்களுக்கு பதவி உயர்வு வழங்குதல் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும்.

கடந்த ஆட்சியில் பொறியாளர் பிரிவுக்கு மட்டும் பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்ட நிலையில், அடிப்படை பணியாளர்களின் கோரிக்கைகள் கவனிக்கப்படவில்லை. புதிய ஆட்சி பொறுப்பேற்று இரண்டு மாதங்களாகியும் இப்பிரச்னைகள் முதல்வர் கவனத்துக்கு செல்லவில்லை. இதற்கு தீர்வு காணும் அதிகாரம் முதல்வரிடம் மட்டுமே இருப்பதால், விதிகளுக்குட்பட்ட கோரிக்கைகளை விரைந்து நிறைவேற்ற வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

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