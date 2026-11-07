332 துாய்மைப் பணியாளர்களுக்கு வேட்டி, சேலை, இனிப்பு வழங்கல்
332 துாய்மைப் பணியாளர்களுக்கு வேட்டி, சேலை, இனிப்பு வழங்கல்
UPDATED : நவ 07, 2026 06:27 PM
ADDED : நவ 07, 2026 06:24 PM
அவிநாசி: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, அவிநாசி மற்றும் திருமுருகன்பூண்டி நகராட்சிகளில் பணிபுரியும் 332 துாய்மை மற்றும் சுகாதாரப் பணியாளர்களுக்கு வேட்டி, சேலை மற்றும் இனிப்புகளை வழங்கி அமைச்சர் கமலி தீபாவளி வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தார்.
அவிநாசி நகராட்சியில் பணிபுரியும் துாய்மை மற்றும் சுகாதாரப் பணியாளர்கள், குடிநீர் வினியோகப் பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட 160 பேருக்கு புத்தாடைகள் மற்றும் இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டன. அவிநாசி நகராட்சி அலுவலகத்தில் நேற்று காலை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு அமைச்சர் கமலி தலைமை வகித்தார். மாவட்ட உறுப்பினர் சேர்க்கை அணியின் இணை அமைப்பாளர் அகமது கபீர் ரிபாய் முன்னிலை வகித்தார். மாவட்ட உறுப்பினர் சேர்க்கை அணி அமைப்பாளர் திருநாவுக்கரசு, நகர மகளிர் அணி அமைப்பாளர் ஐஸ்வர்யா, மகேந்திரன் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பங்கேற்று பணியாளர்களுக்கு புத்தாடைகள் மற்றும் இனிப்புகள் வழங்கினர்.
தொடர்ந்து, திருமுருகன்பூண்டி நகராட்சியில் பணிபுரியும் 172 ஆண், பெண் துாய்மை மற்றும் சுகாதாரப் பணியாளர்களுக்கும் அமைச்சர் கமலி புத்தாடைகள் மற்றும் இனிப்புகளை வழங்கி தீபாவளி வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தார். பூண்டி நகர மகளிர் அணி அமைப்பாளர் பரிமளா, மாவட்ட இளைஞரணி இணை அமைப்பாளரும், கவுன்சிலர் கார்த்திகேயன் முன்னிலை வகித்தனர். நகரச் செயலாளர் திருமுருகன், இணைச் செயலாளர் வையாபுரி, கவுன்சிலர்கள் காயத்ரி, தங்கம், ரேவதி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.