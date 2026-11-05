/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/வீடு தேடி ரேஷன் பொருட்கள் வினியோகம்
UPDATED : நவ 04, 2026 10:41 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:39 AM
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உடுமலை: தாயுமானவர் திட்டத்தில், முதியோருக்கு வீடுகளுக்கு நேரடியாக வந்து ரேஷன் பொருட்கள் 2 நாட்கள் வினியோகம் செய்யப் படுகிறது.
முதியோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ரேஷன் பொருட்கள் வீடுகளுக்கு நேரடியாக வந்து வழங்கும் தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ், இன்றும், நாளையும் வினியோகம் செய்யப்படுகிறது.
தமிழக அரசு சார்பில், முதியோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ரேஷன் பொருட்களை வீடு தேடி வந்து வழங்கும் தாயுமானவர் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
நடப்பு மாதத்திற்கு இன்றும், நாளையும் (4மற்றும் 5ம் தேதி) ரேஷன் ஊழியர்கள் நேரடியாக வீடுகளுக்கு வந்து, ரேஷன் பொருட்களை வழங்க உள்ளனர்.
இத்திட்டத்தினை முதியோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் தவறாமல் பயன்படுத்திக்கொள்ளுமாறு, அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.