வெவ்வேறு மைதானங்களில் மாவட்ட போட்டிகள் அபாரம்

ADDED : அக் 23, 2026 07:59 PM
திருப்பூர்: பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் மாவட்ட அளவிலான பூப்பந்து, டேபிள் டென்னிஸ், த்ரோபால், ஹேண்ட்பால், கால்பந்து போட்டிகள் நேற்று நடந்தன.
பொங்கலுார், பி.வி.கே.என். அரசு உதவி பெறும் மேல்நிலைப்பள்ளியில் 14, 17, 19 வயது மாணவர்களுக்கான ஹேண்ட்பால், த்ரோபால் போட்டிகள் துவங்கின. 21 அணிகளை சேர்ந்த 252 பேர் பங்கேற்றனர். மாவட்ட உடற்கல்வி ஆய்வாளர் மகேந்திரன், தலைமை ஆசிரியர் ஜெயபால் துவக்கி வைத்தனர்.
திருப்பூர் சிக்கண்ணா அரசு கல்லுாரி மைதானத்தில் மாணவியருக்கான பூப்பந்துப் போட்டி நடந்தது. குறுமைய அளவில் முதலிடம் பெற்ற 147 வீராங்கனைகள் தனிநபர், குழு பிரிவில் பங்கேற்றனர்.
அவிநாசி பழங்கரை டீ பப்ளிக் பள்ளியில் 14, 17, 19 வயது வீரர், வீராங்கனையர் டேபிள் டென்னிஸ் போட்டிகளும், கே.செட்டிபாளையம் விவேகானந்தா வித்யாலயா பள்ளியில் 17 வயது வீரர்களுக்கான கால்பந்து போட்டியும் நடந்தன.
படம் 4 காலம்
களம் இரண்டு; வெற்றி இலக்கு ஒன்று
பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் சிக்கண்ணா கல்லுாரி மைதானத்தில் மாவட்ட அளவிலான மாணவியருக்கான பூப்பந்துப் போட்டி நடந்தது.
விவேகானந்தா வித்யாலயா பள்ளியில் மாணவருக்கான மாவட்ட அளவிலான கால்பந்து போட்டி நடந்தது.