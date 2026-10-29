மாவட்ட கால்பந்து போட்டி வீராங்கனையர் ஆர்வம்

ADDED : அக் 28, 2026 09:17 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்ட பள்ளி மாணவியர் கால்பந்து போட்டியில், 14 அணிகளைச் சேர்ந்த 252 வீராங்கனையர் பங்கேற்றனர்.
மாநில அளவிலான கால்பந்து போட்டி நவம்பர் முதல் வாரத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் பங்கேற்கும் திருப்பூர் மாவட்ட பள்ளி மாணவியர் அணியைத் தேர்வு செய்வதற்கான மாவட்ட அளவிலான போட்டி, கே.செட்டிபாளையம் விவேகானந்தா வித்யாலயா மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் இன்று (அக்.,28) நடைபெற்றது.
14, 17 வயதுக்கு உட்பட்டோர் பிரிவுகளில் தலா 7 அணிகள் பங்கேற்றன. போட்டிகளை பள்ளி முதல்வர் சின்னையன், ஊத்துக்குளி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி உடற்கல்வி இயக்குனர் தண்டபாணி ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர்.
14 வயது பிரிவில் மைக்ரோ கிட்ஸ் பள்ளி, பெதப்பம்பட்டி என்.வி. மெட்ரிக் பள்ளி அணிகள் இறுதிப்போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றன. 17 வயது பிரிவில் முதல் அரையிறுதிக்கு மைக்ரோ கிட்ஸ் – தாராபுரம் செயின்ட் அலோசியஸ் பள்ளி அணிகளும், மற்றொரு அரையிறுதிக்கு திருப்பூர் செஞ்சுரி பவுண்டேஷன் – பெதப்பம்பட்டி என்.வி. மெட்ரிக் பள்ளி அணிகளும் தகுதி பெற்றன.
படம் 2 காலம்
கண்களில் வெற்றிக் கனவு...
கால்களுக்கு வசமாகுமா பந்து?
மண்ணில் ஓடும் கால்களுக்குள் மாநிலப் போட்டிக்கான கனவுகள். திருப்பூர், விவேகானந்தா வித்யாலயா பள்ளியில் நடந்த மாநில கால்பந்துப்போட்டிக்கான தேர்வுப்போட்டியில் ஆக்ரோஷம் காட்டிய மாணவியர்.