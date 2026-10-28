மாவட்ட கபடி போட்டி அரசு பள்ளி அசத்தல்

UPDATED : அக் 27, 2026 07:59 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:56 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் வருவாய் மாவட்ட அளவிலான மாணவர்கள் கபடி போட்டி அலகுமலை வித்யாலயா மெட்ரிக் பள்ளியில் நடந்தது. ஒவ்வொரு பிரிவிலும் 7 அணிகள் பங்கேற்றன.
14 வயது பிரிவில் கே.எஸ்.சி. அரசு பள்ளி முதலிடமும், கடத்துார் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி இரண்டாம் இடமும், 17 வயது பிரிவில் கணபதிபாளையம் அரசு பள்ளி முதலிடமும், கே.எஸ்.சி. அரசு பள்ளி இரண்டாம் இடமும், 19 வயது பிரிவில் இடுவம்பாளையம் அரசு பள்ளி முதலிடமும், அய்யன்காளிபாளையம் வி.கே. அரசு பள்ளி இரண்டாம் இடமும் பிடித்தன. முதலிடம் பெற்ற அணிகள் மாநில போட்டியில் பங்கேற்க உள்ளன.
போட்டியை அலகுமலை வித்யாலயா செயலாளர் அண்ணாதுரை தொடங்கி வைத்தார். ஓய்வு பெற்ற மாவட்ட உடற்கல்வி ஆய்வாளர் லாரன்ஸ், மாவட்ட போட்டிகள் கண்காணிப்பு குழு உறுப்பினர் ராஜேந்திரன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.