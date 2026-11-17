/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/20ல் கோட்ட அளவிலான விவசாயிகள் குறை தீர் கூட்டம்
UPDATED : நவ 16, 2026 05:36 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:32 PM
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உடுமலை: உடுமலை கோட்ட அளவிலான விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் கூட்டம் வரும், 20ம் தேதி நடக்கிறது.
உடுமலை கோட்ட அளவிலான விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் கூட்டம், வரும் 20ம் தேதி, காலை, 11:30 மணிக்கு, வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் நடக்கிறது. விவசாயிகள் இக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு தங்களது குறைகளை தெரிவிக்கலாம்.
இதில், உடுமலை, மடத்துக்குளம் தாலுகாவிலுள்ள விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் பங்கேற்குமாறு, கோட்டாட்சியர் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.