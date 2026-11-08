மாவட்டத்தின் பதக்க வேட்டையில் சறுக்கல்

UPDATED : நவ 08, 2026 07:20 PM
ADDED : நவ 08, 2026 07:20 PM
– நமது நிருபர் –
திருப்பூரின் பதக்க வேட்டை இந்த ஆண்டு வேகம் குறைந்திருக்கிறது.
மாநில முதல்வர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகளில், கடந்த ஆண்டு 18-வது இடத்தைப் பிடித்திருந்த திருப்பூர் மாவட்டம், நடப்பாண்டில் 23-வது இடத்துக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது. ஐந்து இடங்கள் பின்தங்கியிருப்பது, மாவட்ட விளையாட்டுத் துறையின் செயல்பாடுகள் குறித்த கேள்விகளையும் எழுப்பியுள்ளது.
மாநில முதல்வர் கோப்பைக்கான போட்டிகள், அக். 15ல் தொடங்கி 28-ம் தேதி வரை சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்றன. இதில் திருப்பூர் மாவட்டத்திலிருந்து பள்ளி மாணவ, மாணவியர் 308 பேர், கல்லுாரிப் பிரிவில் 304 பேர், அரசு ஊழியர்கள் பிரிவில் 12 பேர் என மொத்தம் 710 பேர் பங்கேற்றனர்.
களத்தில் இறங்கிய திருப்பூர் வீரர், வீராங்கனைகள் மூன்று தங்கம், மூன்று வெள்ளி, ஒன்பது வெண்கலம் என மொத்தம் 15 பதக்கங்களைக் கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் மாநில அளவில் 23-வது இடத்தைப் பிடித்தனர். இதில் பள்ளிகள் பிரிவில் பங்கேற்றவர்கள் மட்டும் எட்டு பதக்கங்களை வென்று மாவட்டத்துக்குப் பெருமை சேர்த்தனர்.
ஆனால், கடந்த ஆண்டின் சாதனையுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால் இந்த முறை ஏமாற்றமே மிஞ்சுகிறது. 2025-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற போட்டிகளில் திருப்பூர் மாவட்ட வீரர், வீராங்கனைகள் ஐந்து தங்கம், ஆறு வெள்ளி, ஏழு வெண்கலம் என மொத்தம் 18 பதக்கங்களை வென்று 18-வது இடத்தைப் பிடித்திருந்தனர். இந்த ஆண்டு பதக்க எண்ணிக்கை மூன்றாகக் குறைந்ததுடன், தரவரிசையிலும் ஐந்து இடங்கள் பின்தங்கியுள்ளது.
சறுக்கலுக்குப் பின்னால்...
விளையாட்டு மைதானத்தில் வெற்றியும் தோல்வியும் இயல்பானவை. ஆனால், ஒரு போட்டிக்கான தயாரிப்பில் இருக்கும் குறைபாடுகள், முடிவுகளில் வெளிப்படும்போது அவை கவனிக்கப்பட வேண்டியவையாகின்றன.
மாவட்ட அளவிலான முதல்வர் கோப்பைப் போட்டிகளுக்கும், மாநில அளவிலான போட்டிகளுக்கும் இடையே தேர்தல் காரணமாகப் போதிய கால அவகாசம் கிடைக்கவில்லை. மாநிலப் போட்டிகள் அறிவிக்கப்பட்ட நாள் வரை வீரர்களின் பதிவு நடைபெற்றுள்ளது. இதனால் முறையான பயிற்சி பெற்ற, சிறந்த ஆட்டத்திறன் கொண்ட வீரர்களைத் தேர்வு செய்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. போட்டியில் பங்கேற்க விருப்பம் தெரிவித்தவர்கள் உட்பட பலர் தேர்வு செய்யப்பட்டதால், போதிய பயிற்சியும் ஆட்டத்திறனும் இல்லாதவர்களும் மாநிலப் போட்டியில் களம் காணும் நிலை உருவானது.
வெற்றியை நோக்கிய பயணம் என்பது போட்டி தொடங்கும் நாளில் இருந்து ஆரம்பிப்பதல்ல; அதற்கான தயாரிப்புகள் பல மாதங்களுக்கு முன்பே தொடங்க வேண்டும். வீரர்களைத் தேர்வு செய்வதில் கவனம், தொடர்ச்சியான பயிற்சி, போதிய கால அவகாசம், தரமான விளையாட்டுக் கட்டமைப்பு ஆகியவை ஒன்றிணைந்தால்தான் பதக்கப் பட்டியலில் முன்னேற முடியும். கடந்த ஆண்டு பெற்ற இடத்தை மீண்டும் அடைவது மட்டுமல்ல, அதையும் கடந்து செல்ல வேண்டிய சவால் இப்போது திருப்பூர் மாவட்டத்தின் முன்னால் நிற்கிறது.
பாக்ஸ் 1
பதக்கக் கணக்கு
2025-ம் ஆண்டு: 5 தங்கம், 6 வெள்ளி, 7 வெண்கலம் - – மொத்தம் 18 பதக்கங்கள் – - 18-வது இடம்
2026-ம் ஆண்டு: 3 தங்கம், 3 வெள்ளி, 9 வெண்கலம் –- மொத்தம் 15 பதக்கங்கள் -– 23-வது இடம்