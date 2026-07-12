/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ போலீஸ் கமிஷனரிடம் 'டிட்மா' வேண்டுகோள்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 08:59 AM
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திருப்பூர்: திருப்பூர் உள்நாட்டு ஆடை உற்பத்தியாளர் சங்கம் (டிட்மா) சார்பில் அதன் நிர்வாகிகள், மாநகர போலீஸ் கமிஷனரைச் சந்தித்து பேசினர். புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள கமிஷனர் ராஜேஸ்வரிக்கு சங்கத்தின் சார்பில் வாழ்த்து தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்த சந்திப்பின் போது, திருப்பூர் பனியன் தொழிற்துறையினர் சந்திக்கும் வணிக மோசடிகள் குறித்து விளக்கினர். மேலும், சைபர் கிரைம் மோசடி; வர்த்தகர்கள் மற்றும் உற்பத்தியாளர்களை மோசடி செய்யும் நபர்கள் ஆகியோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுத்து மனு அளிக்கப்பட்டது. 'டிட்மா' தலைவர் பாலசுப்ரமணியம், நிர்வாகிகள் 'ரோபோ' ரவிச்சந்திரன், யுவா தேவராஜ், காருண்யா கார்த்திகேயன் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.