தீபாவளி ‘பராக்’! நகரில் போக்குவரத்து மாற்றம்: கனரக வாகனங்கள் நுழைய தடை
தீபாவளி ‘பராக்’! நகரில் போக்குவரத்து மாற்றம்: கனரக வாகனங்கள் நுழைய தடை
ADDED : நவ 04, 2026 07:57 PM
திருப்பூர்: தீபாவளி பண்டிகைக்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், திருப்பூரில் போக்குவரத்து வாகன நெரிசலை கட்டுப்படுத்தும் வகையில், இன்று முதல் போக்குவரத்து மாற்றங்களை போலீசார் அமல்படுத்த உள்ளனர்.
மக்கள் கூட்டம், வாகன நெரிசலை கட்டுப்படுத்த முக்கிய சந்திப்புகளில் கண்காணிப்பு கோபுரங்கள் அமைக்கப்பட்டு போலீசார் கண்காணித்து வருகின்றனர். பாதசாரிகள் பாதுகாப்பாக நடந்து செல்லும் வகையில் சாலையோரங்களில் தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக வாகனங்களை நிறுத்துவோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதுடன், வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு அபராதமும் விதிக்கப்படுகிறது.
போக்குவரத்து மாற்றம்
இன்று முதல் தீபாவளி சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்பட உள்ளன. இதனால் வெளியூர் செல்லும் பயணிகள் மற்றும் பொருட்கள் வாங்க வரும் மக்களின் கூட்டம் மேலும் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதையடுத்து, மாநகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் தேவைக்கேற்ப போக்குவரத்து மாற்றங்களை போலீசார் மேற்கொள்ள உள்ளனர்.
அதன் விவரம் வருமாறு:
* திருப்பூர் மத்திய பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து மங்கலம், சோமனுார் வழியாக கோவை செல்லவும், நல்லுார் வழியாக காங்கயம் செல்லவும், ஈரோடு, பவானி செல்லும் பஸ்களும் புறப்படும்.
* புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து சேலம், திருவண்ணாமலை செல்லும் பஸ்கள் தற்காலிகமாக இயக்கப்படும்.
* கோவில் வழி பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து மதுரை, தேனி, திண்டுக்கல், ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களுக்கான பஸ்கள் இயக்கப்படும்.
* புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து கோவை, நீலகிரி மாவட்டங்களுக்கும், திருச்சி, கரூர், தஞ்சாவூர், மயிலாடுதுறை ஆகிய வழித்தடங்களிலும் பஸ்கள் இயக்கப்படும்.
* அவிநாசி ரோட்டில் இருந்து தென் மாவட்டங்களுக்குச் செல்லும் வாகனங்கள் பூண்டி ரிங் ரோடு, பூலுவபட்டி, நெருப்பெரிச்சல், வாவிபாளையம், கூலிபாளையம் நால்ரோடு வழியாக காங்கயம் ரோடு, தாராபுரம் ரோடு சென்றடையலாம்.
* திருச்சி, மயிலாடுதுறை, தஞ்சாவூர் செல்லும் வாகனங்கள் புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து புறப்பட்டு, போயம்பாளையம், பூலுவபட்டி, நெருப்பெரிச்சல், வாவிபாளையம், கூலிபாளையம் நால்ரோடு வழியாக காங்கயம் ரோட்டை அடையலாம்.
* கலெக்டர் அலுவலகம் எதிரில், தற்காலிக பஸ் ஸ்டாண்ட் அமைக்கப்படும். இங்கிருந்து, பல்லடம் வழியாக கோவை, உடுமலை, பொள்ளாச்சி செல்லும் பஸ்கள் இயக்கப்படும்.
கனரக வாகனத்துக்கு தடை
திருப்பூர் மாநகருக்குள் கனரக வாகனங்கள் காலை 7:00 மணி முதல் இரவு 11:00 மணி வரை நுழைய தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த உத்தரவை மீறி வரும் வாகனங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என போலீசார் எச்சரித்துள்ளனர்.
காதர்பேட்டை, குமரன் ரோடு பகுதிகளில் உள்ள கடைகளுக்கு வரும் வாடிக்கையாளர்கள் தங்களது வாகனங்களை டவுன்ஹாலில் நிறுத்திக் கொள்ளலாம். புதுமார்க்கெட் வீதிக்கு வருவோர், எஸ்.ஏ.பி. லாட்ஜ் அருகே உள்ள நொய்யல் பாலம் மற்றும் மாநகராட்சி அலுவலகம் அருகே வாகனங்களை நிறுத்திக்கொள்ள ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.