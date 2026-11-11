ஸ்ரீசத்ய சாய் மையத்தில் தீபாவளி கொண்டாட்டம்

UPDATED : நவ 10, 2026 09:50 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:47 AM
திருப்பூர்: திருப்பூர் ஸ்ரீசத்யசாய் சேவா மையத்தில் தீபாவளி முன்னிட்டு வஸ்த்ரதானம் மற்றும் நாராயண சேவை ஆகியன நடைபெற்றது.
ஆண்டுதோறும் தீபாவளியின் போது, திருப்பூர், பி.என். ரோட்டில் உள்ள ஸ்ரீசத்ய சாய் சேவா மையத்தில் வஸ்த்ர தானம் மற்றும் நாராயண சேவை நிகழ்ச்சி நடைபெறும்.
அவ்வகையில் நடப்பாண்டும் இந்நிகழ்ச்சி தீபாவளி பண்டிகையன்று காலை நடைபெற்றது. காலை 7:00 மணிக்கு சிறப்பு பஜனையுடன் நிகழ்ச்சி துவங்கியது. தொடர்ந்து மங்கள ஆரத்தி மற்றும் சிறப்பு சொற்பொழிவு ஆகியன நடந்தது.
அதன்பின், 250 பேருக்கு வஸ்த்ர தானம் எனப்படும் புதிய ஆடைகளும், அன்னதானமும் வழங்கப்பட்டன. தொடர்ந்து, பட்டாசு வெடித்து, தீபாவளி பண்டிகையை அனைவரும் கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர்.
இதில் ஸ்ரீசத்ய சாய் சேவா மைய நிர்வாகிகள் மற்றும் உறுப்பினர்களும் ஸ்ரீசத்ய சாய் பக்தர்களும் திரளாக பங்கேற்றனர்.