/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/500 குழந்தைகளுக்கு தீபாவளிப் புத்தாடை
ADDED : அக் 31, 2026 07:41 PM
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திருப்பூர்: தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, திருப்பூரில் 500-க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு புத்தாடைகள், இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டன.
என்.எம்.சி.டி. அறக்கட்டளை, திருப்பூர் நிட் சிட்டி லயன்ஸ் சங்கம், திருப்பூர் சேவா சமிதி ஆகியவை இணைந்து நடத்திய 21-வது தீபாவளி விழா, வஞ்சிபாளையம் ரோட்டில் உள்ள சேவா சமிதி மண்டபத்தில் இன்று (அக்.,31) நடைபெற்றது.
இதில், 500-க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு தீபாவளிப் பரிசாக புத்தாடைகள், இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டன. அறக்கட்டளை இயக்குநர் சங்கரநாராயணன் வரவேற்றார். லயன்ஸ் மாவட்ட ஆளுநர் செல்வராஜ் விழாவைத் தொடங்கி வைத்தார். மேயர் பொறுப்பு பாலசுப்ரமணியம் தலைமை வகித்தார். மாநகராட்சி கமிஷனர் அமித் சிறப்புரையாற்றினார். திருப்பூர் சேவா சமிதி தலைவர் பிரகாஷ் அகர்வால், மெஜஸ்டிக் கந்தசாமி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.