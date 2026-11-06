பகுதி நேர ஆசிரியர்களின் தீபாவளி பண்டிகை கோரிக்கை த.வெ.க., அரசு நிறைவேற்றுமா?
பகுதி நேர ஆசிரியர்களின் தீபாவளி பண்டிகை கோரிக்கை த.வெ.க., அரசு நிறைவேற்றுமா?
ADDED : நவ 04, 2026 06:46 AM
திருப்பூர் : 'தமிழக அரசுப் பள்ளிகளில் கடந்த, 15 ஆண்டுகளாக தற்காலிகமாக பணிபுரிந்து வரும், 11,773 பகுதிநேர ஆசிரியர்களின் குடும்பங்கள் தீபாவளி பண்டிகையை சிறப்பாகக் கொண்டாட அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,' என, தமிழ்நாடு பகுதிநேர ஆசிரியர்கள் கூட்டமைப்பு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
அதன் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் செந்தில்குமார், தமிழக அரசுக்கு விடுத்துள்ள கோரிக்கை:
அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படுவதைப் போல, பகுதிநேர ஆசிரியர்களுக்கும், 20 ஆயிரம் ரூபாய் வட்டி இல்லா பண்டிகைக்கால முன்பணக்கடன் வழங்கி, அதனை, 10 மாத சம்பளத்தில் தவணை முறையில் பிடித்தம் செய்ய வேண்டும்.
இதன் வாயிலாக, ஆசிரியர்கள் அதிக வட்டிக்குக் கடன் வாங்குவது தவிர்க்கப்படும். கடந்த, 15 ஆண்டுகளாக பணியாற்றி வரும், தற்காலிக பகுதிநேர ஆசிரியர்களுக்கு பண்டிகை கால போனஸ் வழங்க வேண்டும். நவ., மாதத்திற்கான சம்பள தொகையான, 15 ஆயிரம் ரூபாயை தீபாவளிக்கு முன்பாகவே வழங்க வேண்டும்.
ஐந்து ஆண்டுகள் பணிபுரிந்த தற்காலிக ஆசிரியர்கள் பணிநிரந்தரம் செய்யப்படுவார்கள் என்ற வாக்குறுதிப்படி, பகுதிநேர ஆசிரியர்களை பணி
நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினர்.