தி.மு.க. – காங். சார்பில் தீபாவளி பரிசு வழங்கல்

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ADDED : நவ 05, 2026 06:46 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் வடக்கு மாவட்ட தி.மு.க. மாணவர் அணி சார்பில், கட்சி நிர்வாகிகளுக்குத் தீபாவளி பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
மாவட்டக் கட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், ஈரோடு முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. சந்திரகுமார் சிறப்பு அழைப்பாளராகக் கலந்து கொண்டு, மாணவர் அணி நிர்வாகிகளுக்குப் புத்தாடைகள் மற்றும் இனிப்புகளை வழங்கினார். மாவட்டச் செயலாளர் தினேஷ்குமார் தலைமை வகித்தார். மாணவர் அணி துணை அமைப்பாளர் சுல்பிகர் அலி நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்திருந்தார்.
காங். கவுன்சிலர்
திருப்பூர் மாநகராட்சி 48வது வார்டு கவுன்சிலர் விஜயலட்சுமி (காங்.) தனதுவார்டில் பணியாற்றும் துாய்மைப் பணியாளர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு தீபாவளி பரிசளித்தார். புத்தாடை,இனிப்பு மற்றும் ரொக்கம் வழங்கப்பட்டது. இதில் மாநகர் மாவட்ட காங். தலைவர் கோபால்சாமி, வார்டு மற்றும் மண்டல பகுதி காங்., மற்றும் சார்பு அணி நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.