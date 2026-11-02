/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/துப்புரவு பணியாளருக்கு தீபாவளி பரிசு வழங்கல்
UPDATED : நவ 02, 2026 09:20 PM
ADDED : நவ 02, 2026 09:17 PM
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பல்லடம்: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, கரைப்புதுார் ஊராட்சியில் பணிபுரியும் துப்புரவுப் பணியாளர்கள், துாய்மைக் காவலர்கள் மற்றும் குடிநீர் விநியோகிப்பாளர்களுக்கு புத்தாடைகள் பரிசாக வழங்கப்பட்டன.
பல்லடம் சக்தி அறக்கட்டளை சார்பில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சிக்கு, அறக்கட்டளை நிறுவனத் தலைவர் மிருதுளா தலைமை வகித்தார். முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., நடராஜன் சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்று, பணியாளர்களுக்கு தீபாவளிப் பரிசுகளை வழங்கினார்.
இதில், கரைப்புதுார் ஊராட்சியில் பணிபுரியும் 140 பணியாளர்களுக்கும் புத்தாடைகள் வழங்கப்பட்டன. அ.தி.மு.க., நிர்வாகிகள் சித்துராஜ், மகேஷ், உமா மகேஸ்வரி, சதீஷ், லட்சுமி ஆறுமுகம், சாமிநாதன், பாலசுப்பிரமணியம் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.