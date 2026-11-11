/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/உறவற்றோருக்கும் உறவான தீபாவளி
UPDATED : நவ 08, 2026 03:54 PM
ADDED : நவ 08, 2026 03:50 PM
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பல்லடம்: பண்டிகை மகிழ்ச்சியை உறவுகளற்ற ஆதரவற்றவர்களுடனும் பகிர்ந்து கொள்ளும் வகையில், பல்லடம் ‘குரோவாக்’ அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள் தீபாவளி கொண்டாடினர். பல்லடம் பஸ் ஸ்டாண்ட், அரசு மருத்துவமனை, பயணிகள் நிழற்குடைகள் உள்ளிட்ட பொது இடங்களில் தங்கியிருந்த ஆதரவற்றவர்களை நேரில் சந்தித்து புத்தாடைகள், இனிப்புகள் வழங்கி வாழ்த்தினர். நிர்வாகிகள் சுதா, கருப்பசாமி, ஷீலாதேவி, ரவிச்சந்திரன், ஹரிஹரன், ரித்விக் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
‘குரோவாக்’ அறக்கட்டளையினர் ஆதரவற்றோருக்கு புத்தாடை, இனிப்பு வழங்கினர்.