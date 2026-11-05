மனிதர்களை சக மனிதர்களோடு இணைக்கும் தீபாவளி எனும் சமூக நல்லிணக்க பண்டிகை
மனிதர்களை சக மனிதர்களோடு இணைக்கும் தீபாவளி எனும் சமூக நல்லிணக்க பண்டிகை
UPDATED : நவ 04, 2026 10:41 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:37 AM
தீபாவளி என்றால் நினைவுக்கு வருவது புத்தாடைகள், வண்ணமயமான பட்டாசுகள், நாவில் கரையும் சுவைமிக்க பலகாரங்கள் தான்.
இந்த ஆடம்பரமான கொண்டாட்டங்களுக்கு அப்பால், மனிதர்களின் இதயங்களை இணைக்கும் ஒரு மாபெரும் சமூகப் பாசப்பிணைப்பு மறைந்திருக்கிறது. தீபாவளி என்பது வெறும் பண்டிகை அல்ல; அது அன்பையும் பரிவையும் பகிர்ந்துகொள்ளும் ஒரு உன்னத தருணம்.
நரகாசுரன் வதம் செய்யப்பட்ட நாளைக் குறிக்கும் இப்பண்டிகை, ஜாதி, மதம், இனம், மொழி என எந்தவித எல்லைகளுக்கும் உட்படாமல் கொண்டாடப்படுகிறது. ஒருபுறம் வீடுகளில் புத்தாடைகள் உடுத்தி, வழிபாடு, பூஜைகளில் மக்கள் ஈடுபட்டாலும், மறுபுறம் பண்டிகையை கொண்டாடாத பிற மதத்தினரும் கூட பட்டாசு வெடித்து அந்த மகிழ்ச்சியில் தங்களை முழுமையாக இணைத்து கொள்கின்றனர்.
ஆண்டு முழுதும் ஓய்வின்றி உழைக்கும் தொழிலாளர் வர்க்கத்திற்கு, முதலாளிகள் வழங்கும் தீபாவளி போனஸ் வெறும் பண பரிமாற்றம் மட்டுமல்ல; அது அவர்களின் உழைப்புக்குக் கிடைக்கும் மதிப்பும் அங்கீகாரமும்.
இது தொழிலாளர்களின் குடும்பங்களில் சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்துகிறது.நம் சுற்றுப்புறத்தைச் சுகாதாரமாகப் பேணிப் பாதுகாக்கும் துாய்மை பணியாளர்கள்; குடிநீர் திறந்துவிடுவோர் மற்றும் சிலிண்டர் துாக்கி வருவோர் போன்றோர், ஆண்டு முழுக்க ஒவ்வொரு வீதிக்கும், வீடுகளுக்கும் ஏதேனும் ஒரு வகையில் சேவையாற்றுகின்றனர்.
‘நோம்பி காசு கொடுங்க’ என உரிமையோடு கேட்டுப் பெறுவது இவர்களின் சமூகப் பிணைப்பை ஆழப்படுத்துகிறது.தீபாவளி பண்டிகைக் காலங்களில், எங்கு பார்த்தாலும் மனிதநேயம் தலைதுாக்குவதையும் காண முடியும். எங்கிருந்தோ வரும் சிலர், ‘நாங்கள் ஆதரவற்ற குழந்தைகள் இல்லம் நடத்தி வருகிறோம்; உங்கள் வீட்டில் இருக்கும் பழைய துணிமணிகளை கொடுத்தால் அவர்களுக்குக் கொடுப்போம்’ என்று கூறி, பழைய துணிகளை வாங்கிச் செல்வது வழக்கம்.
தங்களால் இயன்ற உதவிகளைப் பிறருக்கு வழங்குவதன் வாயிலாக, தங்களின் மகிழ்ச்சியை இரட்டிப்பாக்கிக் கொள்ளும் சமூக மனோபாவத்தை இது வெளிப்படுத்துகிறது.தீபாவளி என்பது, வெறும் கொண்டாட்டத்திற்கான சந்தர்ப்பம் மட்டுமல்ல; இரக்கம், தயவு, அன்பு, பரிவு, பாசம் என அனைத்தையும், இனிப்பு, பட்டாசு, போனஸ், ‘நோம்பி காசு’ வாயிலாக பரிமாறிக்கொள்ளும் உன்னதமான உணர்வு.
பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகளைத் தாண்டி, மனிதர்களை சக மனிதர்களோடு இணைக்கும் இந்த பண்டிகை, சமூக நல்லிணக்கத்தின் சான்று என்பதில் சந்தேகமில்லை.