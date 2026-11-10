தீபாவளி தொடர் விடுமுறை; வெறிச்சோடிய திருப்பூர் ரோடுகள்
தீபாவளி தொடர் விடுமுறை; வெறிச்சோடிய திருப்பூர் ரோடுகள்
UPDATED : நவ 10, 2026 09:47 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:47 AM
திருப்பூர்: ஆண்டு முழுதும் பின்னலாடை தயாரிப்பு இயந்திரங்களின் ஓசையும், வணிக பரபரப்புக்கு பஞ்சமில்லாத தொழில் நகரமான திருப்பூரில், தீபாவளி பண்டிகை முன்னிட்டு முற்றிலும் மாறுபட்ட அமைதியான சூழல் உருவெடுப்பது வாடிக்கை.
திருப்பூரில் உள்ள பெரும்பாலான பனியன் நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளில், தீபாவளியை முன்னிட்டு, குறைந்தது ஒரு வாரம் தொடர் விடுமுறை அறிவிக்கப்படுவது வழக்கம்.
அதற்கேற்ப, தமிழகத்தின் பிற மாவட்டங்கள், வெளி மாநிலங்களில் இருந்து வேலைவாய்ப்புக்காக இங்கு வந்த லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள், தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு படையெடுத்துள்ளனர்.
இதனால், பம்பரமாகச் சுழன்ற திருப்பூர் நகரம், சற்று ஓய்வெடுக்கும் நிலைக்கு மாறியுள்ளது.எந்நேரமும் வாகன நெரிசல், தொழிலாளர்களின் நடமாட்டம் நிறைந்த திருப்பூர் நகரின் முக்கிய சாலைகள் உட்பட அவிநாசி, காங்கயம், பல்லடம் நெடுஞ்சாலை, மக்கள் நடமாட்டமின்றி வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது.
வெளியூர் செல்லும் தொழிலாளர்கள், தாங்கள் வழக்கமாக பயன்படுத்தும் டூவீலர் வாகனங்களை, நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள பாதுகாப்பான பார்க்கிங் தளங்களில் நிறுத்திவிட்டு செல்வது வழக்கம்.
இதன் காரணமாக, திருப்பூர் நகரம் மற்றும் ஊரகப் பகுதிகளில் உள்ள டூவீலர் வாகனப் பார்க்கிங் தளங்கள், டூவீலர்களால் நிரம்பி வழிந்தன.