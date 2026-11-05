நெருங்கும் தீபாவளி... கரைபுரளும் உற்சாகம்!

ADDED : நவ 04, 2026 06:51 AM
திருப்பூர் : திருப்பூர் சுற்றுப்பகுதிகளில், 2 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான ஏற்றுமதி நிறுவனங்களும், 3ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான உள்நாட்டு பின்னலாடை உற்பத்தி நிறுவனங்களும் இயங்கி வருகின்றன. அத்துடன், 'நிட்டிங்', பிரின்டிங், சாய ஆலைகள், எலாஸ்டிக் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் என, ஆயிரக்
கணக்கான நிறுவனங்கள் இயங்கி வருகின்றன.
வாராவாரம் சம்பளம் வாங்கி குடும்பம் நடத்தி வரும் தொழிலாளர் குடும்பங்கள், போனஸ் தொகையை வருடாந்திர சேமிப்பு தொகை போல் கருதி, குடும்பத்துக்கு தேவையான செலவுகளை செய்கின்றனர். அந்த வகையில், ஒவ்வொரு தீபாவளி பண்டிகையின் போதும் போனஸ் பட்டுவாடா எதிர்பார்ப்பு அதிகரிக்கிறது.
திருப்பூரை பொறுத்தவரை, கடந்த 24ம் தேதி முதல், போனஸ் பட்டு வாடா துவங்கியது. நேற்றைய நிலவரப்படி, பெரும்பாலான தொழிலாளருக்கு போனஸ் வழங்கப்பட்டுவிட்டது. அதன் எதிரொலியாக, திருப்பூரை சுற்றியுள்ள, 20 கி.மீ., சுற்றளவில் வசிக்கும் மக்கள், நகரப்பகுதிக்கு வந்து துணி எடுத்து செல்கின்றனர். பர்னிச்சர் கடைகள், எலக்ட்ரானிக்ஸ் கடைகள், மொபைல் கடை மட்டுமல்ல, நகைக்கடைகளிலும் கூட்டம் அதிகம் காணப்படுகிறது.
ஆண்டு முழுவதும், நகைச்சீட்டு செலுத்தி வரும் வாடிக்கையாளர்கள், தீபாவளி போனஸ் தொகையையும் சேர்த்து, தங்களது சேமிப்புக்கு ஏற்ப நகை வாங்குவதும் அதிகரித்துள்ளது. கிராமங்களை சேர்ந்த மக்கள், அதிக அளவு திருப்பூர் வந்து செல்வதால், நகரப்பகுதியில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வருகிறது. ரோடுகளில், மக்கள் நடமாட்டமும் அதிகரித்துள்ளது. இதன்காரணமாக, போலீசார் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
கடைசி நேர 'பர்ச்சேஸ்'
போனஸ் கிடைத்துவிட்டதால், நேற்று மாலையில் இருந்தே, பர்னிச்சர் கடைகள் உட்பட கடைவீதிகளில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோத துவங்கிவிட்டது. தீபாவளி போனஸ் கைக்கு வந்து சேர்ந்த பிறகுதான், ஒவ்வொரு வீட்டிலும், தீபாவளி பண்டிகையே எட்டிப்பார்க்கிறது.
பெரும்பாலான தொழில் பிரிவுகளில், போனஸ் வழங்கப்பட்டுவிட்டதால், ஜவுளிக்கடைகளில் அலைமோதுவது போல், நேற்று முதல் பர்னிச்சர் கடைகளிலும் கூட்டம் அதிகரித்துள்ளது. வாடிக்கையாளரை வசீகரிக்கவே, பர்னிச்சர், எலக்ட்ரானிக்ஸ், எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் கடைகள், அதிரடியான சலுகை விற்பனையை துவக்கி, துாள்கிளப்புகின்றன.
கூடுதல் கண்காணிப்பு
ஜவுளிக்கடைகளிலும், சிறப்பு அதிரடி ஆபர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால், இனிவரும் நான்கு நாட்களுக்கு, கடைகளில் வாடிக்கையாளர் கூட்டம் அலைமோதப்போகிறது. கடந்த இரண்டு வாரமாக, ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் விற்பனை களைகட்டியது. தீபாவளிக்கு மூன்று நாட்கள் மட்டுமே இருப்பதால், இனிவரும் நாட்களில் பகல் முழுவதும் கடைவீதிகள் அதிக பரபரப்புடன் காணப்படும் என்பதால், போலீசாரும் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி, தீவிரமாக கண்காணிக்க துவங்கிவிட்டனர்.