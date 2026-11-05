தீபாவளி வந்தாச்சு! பனியன் நிறுவனங்களுக்கு 4 நாள் விடுமுறை; சொந்த ஊர் பயணமாகும் தொழிலாளர்கள்
தீபாவளி வந்தாச்சு! பனியன் நிறுவனங்களுக்கு 4 நாள் விடுமுறை; சொந்த ஊர் பயணமாகும் தொழிலாளர்கள்
ADDED : நவ 04, 2026 06:49 AM
திருப்பூர்: தீபாவளி பண்டிகைக்கு இன்னும் மூன்று நாட்களே இருப்பதால், 'ஷாப்பிங்' முடித்த கையோடு, வெளிமாவட்டம் மட்டுமல்ல, வெளிமாநில தொழிலாளர்களும் சொந்த ஊர் புறப்பட்டு செல்ல துவங்கி விட்டனர்.
பனியன் தொழில் நிமித்தமாக, வேலை வாய்ப்பு தேடி வந்த மக்கள், திருப்பூரிலேயே நிரந்தரமாக தங்க துவங்கிவிட்டனர். இருப்பினும், தீபாவளி மற்றும் பொங்கல் பண்டிகையை சொந்த ஊரில் கொண்டாடுவதையே விரும்புகின்றனர்.
நடுத்தர வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள், தீபாவளிக்கு சென்றால், அங்குள்ள நிலத்தில் விவசாயம் செய்துவிட்டு, பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாடிவிட்டு திரும்புவது வழக்கம்.
தீபாவளி பண்டிகை ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்தாலும், தொடர் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. பள்ளி, கல்லுாரிகளுக்கு, தமிழக அரசு, 9 ம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவித்துள்ளது. இதனால், சனி, ஞாயிறு மற்றும் திங்கள் என, மூன்று நாட்கள் விடுமுறை கிடைத்துள்ளது.
திருப்பூர் பின்னலாடை நிறுவனங்களை பொறுத்தவரை, வெளிமாவட்ட மக்கள் வசதிக்காக, பெரும்பாலான நிறுவனங்கள், 6ம் தேதி முதல். 10ம் தேதி வரை விடுமுறை அளித்துள்ளன.
சொந்த ஊரில் பண்டிகையை கொண்டாட திட்டமிட்டுள்ள வெளிமாவட்டங்களை சேர்ந்த குடும்பத்தினர், முன்கூட்டியே சொந்த ஊர்களுக்கு புறப்பட்டு செல்ல துவங்கிவிட்டனர். தொடர் விடுமுறை வந்தாலும், வடமாநில தொழிலாளர் தீபாவளிக்கு சொந்த ஊர் செல்வதில்லை. இருப்பினும், இந்தாண்டு, 10 நாட்கள் விடுமுறை, போனசுடன் சொந்த ஊர் செல்ல திட்டமிட்டுள்ளதாக, வடமாநில தொழிலாளர் சிலர் கூறினர்.