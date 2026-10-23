தீபாவளி பலகாரம்; பார்த்து வாங்குங்க, மக்களே!

ADDED : அக் 22, 2026 08:56 PM
திருப்பூர்: ‘‘தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு இனிப்பு, காரம் தயாரிப்பில் உணவு பாதுகாப்பு விதிகளை கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும்’’ என அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
திருப்பூர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் இன்று (அக்.,22) நடந்த இனிப்பு, காரம் தயாரிப்பாளர்களுக்கான விழிப்புணர்வு கூட்டத்தில் மாவட்ட உணவு பாதுகாப்பு நியமன அலுவலர் செந்தில்குமார் பேசியதாவது:
தீபாவளிக்கு அதிக அளவில் பலகாரங்கள் தயாரிக்கப்படும் என்பதால், தயாரிப்பாளர்கள் கட்டாயம் உணவு பாதுகாப்பு உரிமம் பெற்றிருக்க வேண்டும். சமையல் கூடம், குடோன், விற்பனை இடங்களை சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும்.
விறகு அடுப்பு பயன்படுத்தினால் சாம்பல் பலகாரத்தில் விழாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். ஜன்னல்களுக்கு வலை, கழிவுநீர் கால்வாய்க்கு மூடி அவசியம். அனுமதிக்கப்படாத நிறமூட்டிகள் சேர்க்கக்கூடாது. ஒருமுறை பயன்படுத்திய எண்ணெயை மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடாது. தரச்சான்று பெற்ற குடிநீரை தான் பயன்படுத்த வேண்டும்.
தயாரிப்பில் ஈடுபடுவோர் தலையில் தொப்பி அணிய வேண்டும். பாக்கெட்டுகளில் தயாரிப்பு தேதி, காலாவதி தேதி, எடை, சேர்க்கப்பட்ட பொருட்கள், விலையை அச்சிட வேண்டும். 51 மைக்ரானுக்கு குறைவான பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்தக்கூடாது.
விதிமீறும் நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். புகார்களுக்கு வாட்ஸாப் எண் 94440 42322, தொலைபேசி எண் 0421-2971190-ல் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
தீபாவளி பலகாரங்கள் தயாரிப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு கூட்டத்தில், மாவட்ட உணவு பாதுகாப்பு நியமன அலுவலர் செந்தில்குமார் பேசினார். இதில், பங்கேற்ற பலகாரம் தயாரிப்பாளர்கள் உள்ளிட்டோர்.