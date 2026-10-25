தீபாவளி ஆர்டர் விசாரணை துவங்கியது! வடமாநில வர்த்தகர்கள் வருகை
தீபாவளி ஆர்டர் விசாரணை துவங்கியது! வடமாநில வர்த்தகர்கள் வருகை
UPDATED : செப் 29, 2026 07:31 AM
ADDED : செப் 28, 2026 07:43 PM
UPDATED : செப் 29, 2026 07:31 AM ADDED : செப் 28, 2026 07:43 PM
திருப்பூர்: தீபாவளி பண்டிகைக்கான பின்னலாடை ஆர்டர் விசாரணையை நாடு முழுவதும் உள்ள வர்த்தகர்கள் துவங்கியுள்ளனர்.
தீபாவளி என்றாலே இனிப்புகள், பட்டாசுகள், வாண வேடிக்கைகள் என நாடு முழுவதும் கொண்டாட்டம் களைகட்டும். 'டாலர் சிட்டி' எனப்படும் திருப்பூரில், இதற்கான பரபரப்பு இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பே தொடங்கிவிடும். தொழில்துறையினர் மட்டுமின்றி, தீபாவளி போனஸ் கிடைக்கும் என்பதால் தொழிலாளர்களும் கூடுதல் உற்சாகத்துடன் உற்பத்திப் பணியில் ஈடுபடத் தயாராகி வருகின்றனர்.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் வடமாநிலங்களில் நடைபெறும் விநாயகர் சதுர்த்தி விழா முடிவடைந்ததும், தீபாவளி ஆர்டர்கள் வர துவங்குவது வழக்கம். அதன்படி, திருப்பூர் பின்னலாடை உற்பத்தியாளர்களிடம் நாடு முழுவதும், குறிப்பாக வட மாநிலங்களிலுள்ள வர்த்தகர்கள், தீபாவளி ஆர்டர் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தையைத் துவங்கியுள்ளனர். இந்தாண்டு தீபாவளி பண்டிகை நவ. 8-ம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது.
அவ்வகையில், இன்னும் 39 நாட்களே உள்ள நிலையில், ஆடை ஆர்டர் விசாரணை வேகமெடுத்துள்ளது. இதனையடுத்து, அக். மாத 2-வது வாரத்தில் இருந்து உள்ளாடைகள் மற்றும் பின்னலாடைகள் உற்பத்தி முழுவீச்சில் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
எதிர்பார்ப்பு
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இதுகுறித்து தென்னிந்திய பனியன் உற்பத்தியாளர்கள் சங்க துணைத் தலைவர் பாலசந்தர் கூறியதாவது:
அக். முதல் வாரத்தில் தீபாவளி ஆர்டர் விசாரணை வேகமெடுக்கும். வழக்கமான விற்பனை என்பதால், கடந்தாண்டு விற்பனையை அடிப்படையாகக் கொண்டு உள்ளாடைகள், டி--சர்ட்கள், பேன்ட்கள், ஷார்ட்ஸ், பெண்களுக்கான இரவு ஆடைகள், விருந்து ஆடைகள், குழந்தைகளுக்கான ஆடைகள் உள்ளிட்டவற்றை உற்பத்தி செய்ய துவங்குவோம்.
ஆர்டர்கள் கிடைப்பதற்கு ஏற்ப மூன்று கட்டங்களாக ஆடைகள் அனுப்பி வைக்கப்படும். வரும் வாரத்தில் உற்பத்தி தொடங்கிவிடும். இரண்டாவது கட்ட ஆர்டர் கிடைத்தால், மாத இறுதியில் மீண்டும் உற்பத்தி மேற்கொள்ளப்படும். தற்போது நுால் விலை மற்றும் வேலைப்பணி சேவைக் கட்டண உயர்வு பெரும் சவாலாக உள்ளது. நுால் விலை குறைந்தால், நஷ்டமின்றி தொழிலைச் சமாளிக்க முடியும். வரும் வாரங்களில் நுால் விலை குறையும் என எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.