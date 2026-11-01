பறவைகளுக்கு தீபாவளி விருந்து தயார்

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ADDED : அக் 31, 2026 08:14 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் - பண்டிகை என்றாலே மனிதர்களுக்கு வெடிச்சத்தம், வண்ண விளக்கு, புத்தாடை. ஆனால் திருப்பூரின் எல்லையில், நஞ்சராயன் குளத்தில் வசிக்கும் இன்னொரு உலகத்திற்கு பண்டிகை என்பது அமைதி. சிறகசைப்பு. பாதுகாப்பான நீர்.
ஆயிரக்கணக்கான மைல்களுக்கு அப்பால், சைபீரிய குளிரை விட்டு, ஒரு சிறு நம்பிக்கையுடன் பறந்து வரும் வலசை பறவைகளுக்கு, நஞ்சராயன் குளம் ஒரு தாய் மடி.
கடந்த சில மாதங்களாக அந்த தாய் மடி, ஆகாய தாமரையால் மூச்சுத் திணறிக் கொண்டிருந்தது. நீரின் மேல் படர்ந்திருந்த பச்சை போர்வை, பறவைகள் மீன் பிடிப்பதையும், நீரில் இறங்குவதையும் தடுத்தது.
இந்த வலியை உணர்ந்தது 'வெற்றி' அறக்கட்டளை. வனத்துறையின் ஒத்துழைப்புடன், தன்னார்வலர்கள் குளத்தில் இறங்கினர். வாரக்கணக்கில் போராடி, ஆகாய தாமரைகளை அகற்றி, குளத்திற்கு மீண்டும் மூச்சு கொடுத்துள்ளனர். இப்போது குளம் புதுப்பொலிவுடன், கண்ணாடி போல மின்னுகிறது.
இந்த மாதம் துவங்குகிறது வலசை காலம். கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு அதிகமான வெளிநாட்டு விருந்தினர்கள் வருவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பில் குளமும், கரையில் உள்ள மக்களும் காத்திருக்கின்றனர்.
தீபாவளி கொண்டாட்டத்தில் வெடி சத்தத்தை குறைத்து, பறவைகளின் அமைதிக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை சுற்றுவட்டார மக்களே உணர்ந்திருப்பது தான் இந்த ஆண்டு தீபாவளியின் உண்மையான வெளிச்சம்.
மனிதர்களின் மகிழ்ச்சியும், இயற்கையின் நலனும் ஒன்றுக்கொன்று எதிரானது அல்ல என்பதை நஞ்சராயன் குளம் இந்த தீபாவளியில் மீண்டும் நிரூபிக்க காத்திருக்கிறது.
விருந்தினர்கள் யார் யார்?
நஞ்சராயன் குளத்திற்கு வரும் விருந்தினர்கள் சாதாரணமானவர்கள் அல்ல. வடக்கு ஆசியாவின் குளிர் பிரதேசங்களில் இருந்து 3000 கி.மீ-க்கு மேல் பறந்து வரும் வர்ண நாரைகள், கூழைக்கடாக்கள், நீல சிறகு தேன்மூக்கன் போன்ற அரிய வகை பறவைகள் இங்கு முகாமிடும்.
கடந்த ஆண்டு மட்டும் இங்கு 150-க்கும் மேற்பட்ட பறவை இனங்கள் பதிவாகியுள்ளன. இந்த ஆண்டு குளம் துார்வாரப்பட்டுள்ளதால், மீன்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து, பறவைகளுக்கு உணவு தட்டுப்பாடு இருக்காது. இதனால் இந்த ஆண்டு புதிய சாதனை படைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
திருப்பூர் நஞ்சராயன் குளம்.