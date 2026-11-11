/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/துாய்மைப்பணியாளர்களுக்கு தீபாவளிப்பரிசு வினியோகம்
UPDATED : நவ 08, 2026 04:47 PM
ADDED : நவ 08, 2026 04:44 PM
அ நிறம் | அளவு
திருப்பூர்: திருப்பூர் 49-வது வார்டு த.வெ.க. சார்பில் துாய்மைப் பணியாளர்கள் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுப் பணியாளர்களுக்கு தீபாவளிப் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோவில் மண்டபத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு எம்.எல்.ஏ., பாலமுருகன் தலைமை வகித்தார். இதில் 60 பேருக்கு தலா 10 கிலோ அரிசி, கையுறைகள், முகக்கவசங்கள், இனிப்புகள் மற்றும் புத்தாடைகள் வழங்கப்பட்டன. செரங்காடு பகுதி செயலாளர் பிரவீன், வார்டு செயலாளர் பிரபு ராஜா, சந்தோஷ்குமார், சத்தியபாமா உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.