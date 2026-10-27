தீபாவளி ஜோர்: கன்டெய்னர் பறக்கிறது... கம்பெனி பரபரக்கிறது ஆர்டர் வேகமெடுக்கிறது... லாபமோ தடுமாறுகிறது
தீபாவளி ஜோர்: கன்டெய்னர் பறக்கிறது... கம்பெனி பரபரக்கிறது ஆர்டர் வேகமெடுக்கிறது... லாபமோ தடுமாறுகிறது
UPDATED : அக் 25, 2026 04:31 AM
ADDED : அக் 24, 2026 05:56 PM
திருப்பூர்: வடமாநில தீபாவளி ஆடைகள் கன்டெய்னர் ஏறி குஜராத், மேற்கு வங்கம் போய்ச் சேர்ந்துவிட்டன. இப்போது தமிழகத்திற்காக ஆடை உற்பத்தி படுவேகம்.
இன்னும் 10 நாளைக்கு திருப்பூர் துாங்காது. அதுதான் டாலர் சிட்டியின் தீபாவளி.
குழந்தை முதல் பெரியவர் வரை உள்ளாடை, பனியன், ஜட்டி, சிறுவர் ஆடைகள் என எல்லாமே மொத்தமாக வாங்கும் சீசன் இது. வாணவேடிக்கை வானில் ஜொலிக்கும் முன்பே திருப்பூர் பின்னலாடை கம்பெனிகளில் தீபாவளி ஒளி விட தொடங்கிவிட்டது.
ஆனால் இந்த வெளிச்சத்துக்கு பின்னால் ஒரு வலியும் இருக்கிறது. நுால் விலை ஏற்றம், சாயக் கட்டண உயர்வு. ஆர்டர் இருக்கு, ஆனால் லாபம் இல்லை என்கிறார்கள் உற்பத்தியாளர்கள்.
உற்பத்தி செலவு அதிகம்
நாகராஜ், துணைத் தலைவர், திருப்பூர் செகண்ட்ஸ் பின்னலாடை வியாபாரிகள் சங்கம்: வடமாநில வியாபாரிகள் நேரில் வந்து தசரா, தீபாவளி ஆடைகளை வாங்கி சென்றனர். விசாரணை எதிர்பார்த்த அளவு இருந்தாலும் கூடுதல் விலை பெற முடியவில்லை. நுால், சாயக் கட்டண உயர்வால் உற்பத்தி செலவு அதிகரித்துள்ளது. வியாபாரிகளிடம் உடனடியாக விலையை உயர்த்தி பெற முடியவில்லை.
ஆர்டர் வரத்து வேகம்
யுவராஜ், பொருளாளர், திருப்பூர் உள்நாட்டு பின்னலாடை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்:
வழக்கமான சந்தை மட்டுமல்ல, எல்லா ஜவுளிக் கடைகளிலும் தள்ளுபடியுடன் பின்னலாடை விற்பனை நடக்கிறது. அதனால் கூடுதல் ஆர்டர்கள் மொத்தமாக கிடைக்கின்றன. கடந்த ஆண்டை விட ஆர்டர் நன்றாக உள்ளது. ஆனாலும் உற்பத்தி செலவு அதிகம். லாபத்தை எதிர்பார்க்காமல் தீபாவளி ஆர்டர்களை செய்ய வேண்டியுள்ளது.
கடைசி நேரப் பரபரப்பு
பொன்னுசாமி, பொதுச்செயலாளர், திருப்பூர் ஆர்பிட்ரேஷன் கவுன்சில்: கடந்த 4 வாரமாக பண்டிகைக்கால ஆர்டர் வந்தது. தீபாவளிக்கு 2 வாரம் இருக்கும்போது தமிழக ஆர்டர்கள் அதிகம் வந்துகொண்டிருக்கிறது. உரிய நேரத்தில் ஆடைகளை அனுப்ப நிறுவனங்கள் பரபரப்பாக இயங்கி வருகின்றன.