தீபாவளி ஷாப்பிங் தள்ளுபடி விற்பனை பொருட்களை அள்ளிச்செல்ல ஓர் அழைப்பு
தீபாவளி ஷாப்பிங் தள்ளுபடி விற்பனை பொருட்களை அள்ளிச்செல்ல ஓர் அழைப்பு
UPDATED : நவ 01, 2026 11:58 PM
ADDED : நவ 01, 2026 11:58 PM
திருப்பூர்: சந்தோஷத்தின் எல்லையை தொட இன்னும் ஆறு நாள் காத்திருக்க வேண்டும். ஆம்... 8ம் தேதி அந்த ஒளித்திருநாளாம் ‘தீபாவளி’ கொண்டாடப்படுகிறது. உற்சாகம் பொங்கும் மனத்துடன், கையில் தவளும் போனஸ் தொகையில், என்ன பொருள் வாங்கலாம் என காத்திருக்கும் மக்களுக்காக, எங்கே, எவ்வளவு தள்ளுபடி என்ற விவரங்களை பார்க்கலாம் வாருங்கள்.
சென்னை சில்க்ஸில்
தித்திக்கும் தீபாவளி
திருப்பூர் தி சென்னை சில்க்ஸ் ஜவுளி கடலில், தீபாவளி சிறப்பு விற்பனை சரவெடி போல் கலகலப்பாக மாறியிருக்கிறது. தீபாவளி சிறப்பு விற்பனையாக, 145 ரூபாய் முதல், எண்ணற்ற டிசைன்களில் சேவைகள் அணிவகுக்கின்றன. ‘டிஸ்யூஸ் சில்க்’ இரண்டு சேலை, 2000 ரூபாய்க்கு சிறப்பு விற்பனை கிடைக்கும். குழந்தைகள் பிரிவில், 295 ரூபாயில் இருந்து, ஒவ்வொரு வயதுக்கு ஏற்ற குழந்தைகளுக்கு ஆடைகள் ஏராளமாக உள்ளன. ஆடவர் பிரிவில், நான்கு டி–சர்ட், 500 ரூபாய்; மூன்று சட்டை, 1500 ரூபாய்; மூன்று பேன்ட் 1500 ரூபாய் என்ற ‘காம்போ’ ஆபர் விலையில் விற்பனை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. மகளிர் பிரிவில், 245 ரூபாய் முதல் ‘டாப்ஸ்’ ரகங்கள் கிடைக்கும். வேட்டி, சட்டை ‘காம்போ ஆபர்’ 495 ரூபாய் முதல் வேகமாக விற்பனையாகிக்கொண்டிருக்கின்றன.
சிவா டெக்ஸ்டைல்ஸில்
சிறப்பான விற்பனை
திருப்பூர், குமரன் ரோட்டிலுள்ள சிவா டெக்ஸ்டைல் தனது, 49 வது ஆண்டு துவக்கவிழாவில் பயணிக்கிறது. தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, ‘மனமகிழ் தீபாவளி’ என்ற கோஷத்துடன், சிறப்பு விற்பனை களைகட்டியுள்ளது. அதில், 1,000 ரூபாய்க்கு மேல் ஜவுளி எடுப்போருக்கு, அழகிய பரிசு வழங்கி ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்துகிறது. ஆப்பிள் ஒர்க் சேலை – ரூ.600, சில்வர் புட்டா சேலை – 650, பிரின்ட் சேலை – 825, சாப்ட் சில்க் மீனா ஒர்க் சேலை – 850, காட்டன் சேலைகள் – 850, சாக்லேட் டிஜிட்டல் சேலை – 990, ஜாம்தானி காட்டன் –995. ஸ்கியூபா பேபி பிராக் – 599 முதல் கிடைக்கும். ஜீன்ஸ் பேன்ட் –595 ரூபாய் முதல், காட்டன் பேன்ட் – 695 ரூபாய் முதல், ‘பிராண்டட்’ பார்மல் சட்டைகள், ஜக்கார்டு சார்ட் சட்டடை, பிளைன் சார்ட் சட்டைகள் ஏராளமான வண்ணங்களில் விற்பனைக்கு உள்ளன.
நிச்சய பரிசுடன்
தீபாவளி ‘சேல்ஸ்’
திருப்பூர், மாநகராட்சி ஆபீஸ் அருகிலுள்ள எம்.ஜி.பி., ேஷாரூம், அட்டகாசமான தீபாவளி சிறப்பு தள்ளுபடி விற்பனையால் விழாக்கோலம் பூண்டுள்ளது. ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளருக்கும், நிச்சய பரிசு வழங்கி, வாழ்த்திக்கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பிட்ட மாடல்களுக்கு தங்க நாணயம் பரிசாக வழங்கி அசத்திக்கொண்டிருக்கிறது. ஆன்லைன் விலையை காட்டிலும் குறைவான விலை என்ற உத்ரவாதத்துடன் விற்பனை களைகட்டியுள்ளது. எல்.இ.டி., – டிவி, பிரிட்ஜ், வாஷிங் மெஷின், டிஸ்வாஷர், ஹீட்டர்கள் நினைக்கு பார்க்காத ஆச்சர்ய விலைக்கு உள்ளன. மின்விசிறிகளுக்கு, 40 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி; புதிய மாடல் மொபைல் போன்கள், பிரீஷர்கள். ஏர் கூலர்களகள் எளிய தவணையில், ேஷாபா, கட்டில், பீரோ, மரபீரோ என ஏராளமான பொருட்களை, அசத்தலான விலையில், அதுவும் தவணை முறை விற்பனைக்கு உள்ளது. ஸ்ரீகுமரன் பர்னிச்சரில்
தீபாவளி பிளானில்
‘தளபதி’ இருக்கட்டும்
அவிநாசி, அன்னுார், திருப்பூர் பகுதிகளில், ‘தீபாவளி பிளான் என்ன வேணா இருக்கட்டும்; பிளான்ல தளபதி இருககட்டும்’ என்ற கோஷத்துடன், தீபாவளி சிறப்பு விற்பனை சக்கை போடு போட்டுக்கொண்டிருக்கிறது. வேறு யாரும் கொடுக்க முடியாத விலையில், எல்.இ.டி., ‘டிவி’ , பிரிட்ஜ், வாஷிங் மெஷின்கள் அணிவகுக்கின்றன. மிக்ஸி, கிரைண்டர், காஸ் ஸ்டவ் வாங்கினால் சிறப்பு பரிசு; ‘காம்போ’ பர்னிச்சர் ஆபர், 6,000 ரூபாய்க்கு எவர்சில்வர்பாத்திரம் வாங்கினால், சீலிங் பேன் இலவசம்; 2 லி. கிரைண்டர் வாங்கினால், இன்னொரு கிரைண்டர் இலவசம். பெரிய எல்.இ.டி., ‘டிவி ’வாங்கினால், 5,990 ரூபாய் மதிப்புள்ள சவுண்ட் பார், டிராவக் பேக் இலவசம். அலுமினியம், எவர்சில்வர், பித்தளை, செம்பு பாத்திரங்களும் கிடைக்கிறது. பர்னிச்சர் ரகங்களுக்கு, 50 சதவீதம் வரை சிறப்பு தள்ளுபடி அளிக்கப்படுகிறது. முன்பணம் செலுத்தாமல், சுலப தவணையில் பொருட்களை வாங்கி செல்லலாம்!
குமரன் பர்னிச்சர்ஸில்
அசத்தலான விற்பனை
திருப்பூர், காங்கயம் ரோடு, நல்லிக்கவுண்டர் நகர் (நல்லுார்), அவிநாசி அணைப்புதுார், பூலுவபட்டி பிரிவு ஆகிய ஸ்ரீகுமரன் பர்னிச்சரில் இருந்து, வாடிக்கையாளர்கள், இந்தாண்டும் பர்னிச்சர்களை, அதிரடியான சலுகை விலையில் அள்ளி செல்கின்றனர். அதிரடியான விற்பனையால், கடை விழாக்கோலம் பூண்டிருக்கிறுது. டிரஸ்ஸிங் டேபிள் –1,990 முதல், மரபீரோ, 4,990 ரூபாய் முதல், மூன்று கதவு மரபீரோ, 8,499 முதல், மூன்று கதவு டிரஸ்ஸிங் பீரோ 10,999 ரூபாய்க்கு உள்ளது. 3 சீட் சோபா, 5,999 முதல் கிடைக்கிறது; 5 சீட் சோபாக்கள், 12 ஆயிரத்து, 999 முதல் உள்ளன; டைனிங் டேபிள்கள், 7999 ரூபாய் முதலும், 4 அடி மரக்கட்டில் 7,499 ரூபாய் முதல், குயின் சைஸ் கட்டில், 9,999 ரூபாய் முதல் உள்ளது. அலுவலக மேஜை, ஸ்டீல் கட்டில் மற்றும் பீரோ உள்ளன. ‘காம்போ’ விலைகளில், கட்டில், சோபா, பீரோ, டைனிங் டேபிள், டிரஸ்ஸிங் டேபிள் ஆகியவையும், தங்ககாசு, வெள்ளி காசும் வழங்கப்படுகிறது.
பண்டிகை என்றாலே
ஸ்ரீகந்தவேல் ஜூவல்லர்ஸ்
திருப்பூரின் கைராசியான நகைக்கடை என்ற பெருமைக்கு சொந்தமானது, ஈஸ்வரன் கோவில் வீதியில் செயல்படும் ஸ்ரீகந்தவேல் ஜூவல்லர்ஸ். திருப்பூர், அவிநாசி, பல்லடம் சுற்றுப்பகுதி மக்களின் பேராதவை பெற்ற, ஸ்ரீகந்தவேல் ஜூவல்லர்ஸ், தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, அதிரடியான சிறப்பு விற்பனையை துவக்கியுள்ளது. அதன்படி, வைர நகைகளுக்கு, ஒரு கேரட்டுக்கு, 15 ஆயிரம் ரூபாய் தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. ‘ஆன்டிக் பிரைடல்’ நகைகளுக்கு, ‘வேல்யு அடிஷன்’ல் (வி.ஏ.,) 25 சதவீதம் தள்ளுபடி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இத்தகைய சிறப்பு தள்ளுபடி விற்பனை, நவ., 7 ம் தேதி வரை நடக்க உள்ளது. தீபாவளி போனஸ் தொகையில், பர்னிச்சர், ஆடைகள் மட்டுமல்ல, கைராசியான நகைக்கடைகளில் சிறப்பு சலுகையுடன், தரமான தங்கம் மற்றும் வைர நகைகளையும் வாங்கி அணிந்து கொண்டாடலம் என, ஸ்ரீகந்தவேல் ஜூவல்லரி அழைப்பு விடுத்துள்ளது.