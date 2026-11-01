‘தி திருப்பூர் சில்க்ஸ்’–ல் தீபாவளி சிறப்பு விற்பனை
‘தி திருப்பூர் சில்க்ஸ்’–ல் தீபாவளி சிறப்பு விற்பனை
UPDATED : அக் 31, 2026 09:47 PM
ADDED : அக் 31, 2026 09:44 PM
திருப்பூர்: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, தி திருப்பூர் சில்க்ஸ் நிறுவனத்தில் ‘நம்ம வீட்டு தீபாவளி’ சிறப்பு விற்பனை நடைபெறுகிறது. இதில் அனைத்து ஜவுளி ரகங்களுக்கும் 5 முதல் 30 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது.
பேன்ஸி சேலை ரூ.149 முதல், பட்டு சேலை ரூ.249 முதல், பேன்ஸி டாப் ரூ.149 முதல், பேன்ஸி பிராக் ரூ.249 முதல் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிட்ஸ் பேன்ட் சர்ட் செட் ரூ.499 முதல், ஆண்கள் சர்ட் ரூ.249 முதல், ஜீன்ஸ் பேன்ட் ரூ.399 முதல் கிடைக்கிறது. மேலும், ரூ.2,000-க்கு ஆடைகள் வாங்கும் அனைவருக்கும் உறுதியான பரிசுகள் வழங்கப்படுகின்றன.
தொடர்புக்கு: தி திருப்பூர் சில்க்ஸ், காங்கயம் ரோடு, திருப்பூர்-4. போன்: 0421-4980870. வித்யாலயா ரோடு பின்புறம், திருப்பூர்–-4. போன்: 0421-4240870. ஸ்ரீமுருகர் சில்க்ஸ், எஸ்.ஏ.பி., தியேட்டர், திருப்பூர்-2. போன்: 0421-4204870. திருப்பூர் கணபதி சில்க்ஸ், எம்.எஸ்., நகர், திருப்பூர்–-7. போன்: 0421-4238870.