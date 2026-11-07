/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/துாய்மைப் பணியாளர்களுக்கு தீபாவளி இனிப்பு வழங்கல்
UPDATED : நவ 06, 2026 08:21 PM
ADDED : நவ 06, 2026 08:17 PM
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திருப்பூர்: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, திருப்பூர் சோளிபாளையம் எக்ஸ்டென்ஷன் மற்றும் வெங்கடேஸ்வரர் நகர் குடியிருப்பு நலச் சங்கம் சார்பில், துாய்மைப் பணியாளர்கள் கவுரவிக்கப்பட்டனர்.
சக்தி விநாயகர் கோவிலில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு, வார்டு கவுன்சிலர் தங்கராஜ் தலைமை வகித்தார். இதில், 40 துாய்மைப் பணியாளர்களுக்கு இனிப்பு மற்றும் பலகாரங்கள் வழங்கப்பட்டன. குடியிருப்புவாசிகள் ஈஸ்வரி, விமலா சரவணன், வேலுசாமி, சாம்பவகுமார், பாலமுருகன் உள்ளிட்ட பலரும் உறுதுணையாக இருந்தனர். நிகழ்ச்சியை குடியிருப்போர் நலச் சங்கத் தலைவர் குட்டி கிருஷ்ணன் ஒருங்கிணைத்தார்.