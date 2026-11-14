வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சரி பார்க்க தி.மு.க. அழைப்பு
வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சரி பார்க்க தி.மு.க. அழைப்பு
UPDATED : நவ 14, 2026 09:54 PM
ADDED : நவ 14, 2026 09:54 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் வடக்கு தி.மு.க. மாவட்டத்துக்கு உட்பட்ட திருப்பூர் வடக்கு, அவிநாசி சட்டசபைத் தொகுதிகளுக்கான வாக்காளர் பட்டியலைச் சரிபார்க்கும் பணியை கட்சியினர் துவங்கினர்.
இதுகுறித்து, மாவட்டச் செயலாளர் தினேஷ்குமார் வெளியிட்ட அறிக்கையில், ‘வாக்காளர்கள் தங்கள் பெயர் மற்றும் விவரங்களைச் சரிபார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். திருத்தங்கள் இருப்பின் உரிய படிவங்களைப் பூர்த்தி செய்து வழங்க வேண்டும். கட்சியின் நிர்வாகிகள் தங்கள் பகுதிகளில் பூத் வாரியாக வாக்காளர் பட்டியலைச் சரிபார்த்து, திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளவும், புதிய வாக்காளர்களின் பெயர்களைச் சேர்க்கவும் பொதுமக்களுக்கு உதவ வேண்டும். இதற்காக நவ. 21, 22 மற்றும் 29-ம் தேதிகளில் நடைபெறும் சிறப்பு முகாம்கள் குறித்தும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்,’ என தெரிவித்துள்ளார்.