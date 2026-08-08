/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ கருணாநிதி நினைவு நாள் தி.மு.க.வினர் மலரஞ்சலி
ADDED : ஆக 08, 2026 03:41 AM
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திருப்பூர்: திருப்பூர் மத்திய மாவட்ட தி.மு.க. சார்பில், முன்னாள் முதல்வர் மறைந்த கருணாநிதி நினைவு நாள் அனுஷ்டிக்கப்பட்டது.
திருப்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் முன், மாவட்ட செயலாளர் செல்வராஜ் தலைமையில் கருணாநிதி படத்துக்கு கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் மலர் துாவி மரியாதை செலுத்தினர். திருப்பூர் வடக்கு மாவட்ட தி.மு.க. சார்பில், வேலம்பாளையம், அண்ணா நகர், அவிநாசி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மாவட்ட செயலாளர் தினேஷ்குமார் தலைமையில் கட்சியினர் கருணாநிதி படத்துக்கு மரியாதை செலுத்தினர்.
பல்வேறு பகுதிகளிலும் வார்டு வாரியாக தி.மு.க., வினர் கருணாநிதி படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.