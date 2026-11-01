தி.மு.க. மகளிரணியினர் ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : அக் 31, 2026 07:41 PM
திருப்பூர்: தமிழகத்தில் சட்டம் –-ஒழுங்கு சீர்குலைந்துள்ளததாக கூறி அதைக் கண்டித்து திருப்பூரில் தி.மு.க. மகளிர் அணி சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
தமிழகத்தில் பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள், கொலை, கொள்ளை, போதைப்பொருள் புழக்கம் அதிகரித்துள்ளதாகவும், விலைவாசி உயர்வால் அனைத்து தரப்பினரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறி, இன்று (அக்.,31) திருப்பூர் குமரன் சிலை அருகே இந்த ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
மாநில மகளிர் அணி பிரசாரக் குழு செயலாளர் உமாமகேஸ்வரி தலைமை வகித்தார். மாவட்ட மகளிர் அணி அமைப்பாளர்கள் கவுரி, கலைச்செல்வி, தொண்டரணி அமைப்பாளர்கள் ராணி, ஆனந்தி, மாநகர மகளிர் அணி நிர்வாகிகள் முன்னிலை வகித்தனர்.
முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. செல்வராஜ், முன்னாள் மேயர் தினேஷ்குமார், மாநகர செயலாளர்கள் நாகராஜன், தங்கராஜ், இளைஞர் அணி நிர்வாகிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
குமரன் சிலை அருகே தி.மு.க. மகளிரணியினர் இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.