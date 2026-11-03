பள்ளிக்குச் செல்கிறார்களா... ‘பாதை’ மாறுகிறார்களா? குழந்தைகளை பெற்றோர் கண்காணிக்க வேண்டும்
பள்ளிக்குச் செல்கிறார்களா... ‘பாதை’ மாறுகிறார்களா? குழந்தைகளை பெற்றோர் கண்காணிக்க வேண்டும்
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 11:56 PM
திருப்பூர்: பள்ளிச் சீருடையில் வீட்டை விட்டுக் கிளம்பும் பிள்ளை, மாலை வரை எங்கே போகிறது? வகுப்பறைக்குள் இருக்கிறதா, இல்லை வழியிலேயே வேறு திசையில் திரும்பி விடுகிறதா? கடந்த சில நாட்களாக தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களில் இருந்து வரும் இந்த ஒரு கேள்வி, கல்வித்துறையை உலுக்கி விட்டது.
திருப்பூரைப் பொறுத்தவரை இந்தக் கேள்விக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அழுத்தம் அதிகம். பனியன் கம்பெனி, பின்னலாடை நிறுவனங்கள் நிறைந்த ஊரில், பெற்றோர் இருவரும் வேலைக்குச் சென்றுவிட, காலையில் தானே சைக்கிளை எடுத்துக் கொண்டு பள்ளிக்குக் கிளம்பும் பிள்ளைகள் ஏராளம். பஸ் ஸ்டாண்ட், ரயில்வே ஸ்டேஷன், பூங்கா, செல்போன் கடைகள் என சுற்றித் திரியும் வாய்ப்புகளும் இங்கே அதிகம்.
பள்ளிக்குப் போன பிள்ளை வீடு திரும்பவில்லை, போலீஸ் தேடி ஒரு மூலையில் இருந்து மீட்கிறது என்கிற செய்தி இப்போது தொடர்கதை ஆகிவிட்டது. திருப்பூர் மாவட்டத்திலும் கடந்த வாரங்களில் இதுபோன்ற இரண்டு, மூன்று சம்பவங்கள் பெற்றோரை பதற வைத்திருக்கின்றன.
இதனால் தான் கல்வி இயக்குனரகம், ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் ஒரு கண்டிப்பான வழிகாட்டுதலை அனுப்பியிருக்கிறது. வராத பிள்ளையை வருகைப் பதிவேட்டில் ஆப்சென்ட் என்று தெளிவாகக் குறிக்க வேண்டும், சீருடையில் பிள்ளைகள் வேறு எங்காவது சுற்றினால் உடனே பெற்றோருக்கு தகவல் சொல்ல வேண்டும் என்பதே அந்த உத்தரவு.
ஆசிரியரின் கண்கள் பள்ளி வரைக்கும் தான் பார்க்கும், வீட்டின் வாசல் வரை பார்க்க வேண்டியது பெற்றோரின் கண்கள். திருப்பூர் போன்ற வேகமாக ஓடும் நகரத்தில், அந்தக் கண்காணிப்பு கொஞ்சம் கூடுதலாகவே தேவைப்படுகிறது.
திருப்பூர் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் புனிதா அந்தோணியம்மாள் கூறியதாவது:
மாணவ, மாணவி பள்ளிக்கு வருகிறார்களா அல்லது பள்ளிக்கு வருவதாகக் கூறி வேறு எங்காவது சென்று விடுகிறார்களா, எத்தனை மணிக்கு வீட்டில் இருந்து கிளம்புகின்றனர், பள்ளியில் இருந்து வீட்டிற்கு நேரத்திற்கு வந்து சேர்கின்றனரா என்பதை பெற்றோரும் கண்காணிக்க வேண்டும்.
குழந்தைகள் தேவையின்றி மொபைல் போன் பயன்படுத்தினால் பெற்றோர் தடை விதிக்க வேண்டும். அவர்கள் சேர்க்கை மாறி, வழித்தடம் மாறி பயணிக்கிறார்கள் என்பது தெரிந்தால் தயக்கமின்றி கண்காணித்து நல்வழிப்படுத்த வேண்டும். ஆசிரியருக்கு உள்ள பொறுப்பு பெற்றோருக்கும் உள்ளது என்பதை உணர வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.