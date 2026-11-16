மருத்துவர் சீட்டு காட்டினாலும் விடுப்பு தர மறுக்கின்றனர்... கிளை மேலாளர் மீது கலெக்டரிடம் புகார்
மருத்துவர் சீட்டு காட்டினாலும் விடுப்பு தர மறுக்கின்றனர்... கிளை மேலாளர் மீது கலெக்டரிடம் புகார்
UPDATED : நவ 16, 2026 10:10 PM
ADDED : நவ 16, 2026 10:10 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர், அமராவதிபாளையத்தை சேர்ந்தவர் தியாகராஜன், கலெக்டர் அலுவலக குறைகேட்பு கூட்டத்தில் அளித்த மனு:
திருப்பூர், காங்கயம் ரோடு, அரசு போக்குவரத்து கழக கிளை – 1, மேலாளர் கவுதம், டிராபிக் கன்ட்ரோலர் இருவரும் உடல்நிலை சரியில்லை என்றால், ஒரு நாள் விடுப்பு கேட்டால் கூட வழங்குவதில்லை. கடந்த வாரம் மருத்துவமனையில் அனுமதியாகி இருப்பதை தெரிவிக்க போன் செய்த போது மொபைல் போன் எடுக்கவில்லை. மருத்துவர் வழங்கிய மருத்துவ சீட்டுடன் கிளைக்கு சென்று, விடுப்பு வேண்டும் என கேட்டேன் தர மறுத்து விட்டார். உடல்நிலை சரியில்லை என்றால் கூட இருக்கும் விடுப்பு தர மறுக்கின்றனர். போக்குவரத்து கழக உயரதிகாரிகளிடம் புகார் தெரிவித்தும் பயனில்லை. கலெக்டர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.
இது குறித்த, அரசு போக்குவரத்து கழக கிளை மேலாளர் கவுதம் கூறுகையில், ‘‘பணிக்கு வரும் நாளன்று ஒரு மணி நேரம் முன்பாக வந்து விடுப்பு கேட்டால், திடீரென யாரை மாற்றி, அவர் ஓட்ட வேண்டிய பஸ்சுக்கு அனுப்பி வைக்க முடியும். மாற்றுப்பணிக்கு ஆள் இல்லாததால், வழங்க இயலவில்லை,’’ என்றார்.
இந்நிலையில், குறைகேட்பு கூட்டத்துக்கு வந்திருந்த அரசு போக்குவரத்து கழக உயரதிகாரிகளிடம் தியாகராஜன் புகாரை ஏற்று நடவடிக்கை எடுக்கும்படி கலெக்டர் உத்தரவிட்டார்.