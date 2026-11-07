இறைவன் வீதியுலா வரும் வாகனத்தை வெறும் மர பொம்மையாக பார்ப்பதா? ஹிந்து முன்னணி கடும் ஆவேசம்
இறைவன் வீதியுலா வரும் வாகனத்தை வெறும் மர பொம்மையாக பார்ப்பதா? ஹிந்து முன்னணி கடும் ஆவேசம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 05, 2026 06:54 PM
திருப்பூர்: திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீபத்துக்கான நெய் கொள்முதலில் முறைகேடு நடந்துள்ளதாக, ஹிந்து முன்னணி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.
அதன் மாநில தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்ரமணியம் அறிக்கை:
திருவண்ணாலை கோவில் கார்த்திகை மகா தீபம் விழாவிற்கு, ஒரு கிலோ நெய் 600 ரூபாய் என்ற விலையில் கொள்முதல் செய்ய, ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை முடிவு செய்ததாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. கோவில் பணத்தையும் பக்தர்களையும் ஏமாற்றும் நோக்கத்தில் செயல்படுவது போல் தோன்றுகிறது.
கோவில் பணமும், உண்டியல் பணமும் பக்தர்களுக்கு செலவிட வேண்டும். அரசுக்கு வருமானம் வருவதற்காக அதிக விலை கொடுத்து வாங்குவது சட்ட விரோதம். ‘ஆவின்’ நிறுவனத்திடம் இருந்து, குறைந்த விலையில் நெய் வாங்க அறநிலையத்துறை முன்வர வேண்டும்.
சுவாமி திருவீதியுலா வரும் நந்தி வாகனத்தின் மீது ஏறி, கோவில் கோபுரத்தை சுத்தப்படுத்தி உள்ளனர். வாகனம் என்பது இறைவன் திருவீதியுலா வரும் புனிதமாக போற்றப்படுவது. ஆனால், வெறும் மரத்தால் செய்யப்பட்ட பொம்மையாகவும் சுத்தம் செய்ய பயன்படுத்தும் ஏணியாகவும் அறநிலைய துறைக்கு தெரிகியது.
நெய் விஷயத்திலும், ஆகம விதியை அவமானப்படுத்தியதிலும், கோவில் இணை கமிஷனர் மற்றும் மண்டல துணை கமிஷனர் ஆகியோர் மீது தமிழக அரசு நிர்வாக ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
கார்த்திகை தீபம் தரிசனம் காண திருவண்ணாமலை, திருப்பரங்குன்றம் முதலான கோவில்களுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு தேவையான வசதிகளை, தமிழக அரசும், அறநிலையத்துறையும் செய்து தர வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறியுள்ளார்.