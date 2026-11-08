பாறைக்குழிக்குப் போகாதீங்க! மாணவர்களுக்கு அறிவுரை

UPDATED : நவ 07, 2026 06:09 PM
ADDED : நவ 07, 2026 06:06 PM
பல்லடம்: பல்லடம் இமைகள் ரோட்டரி சங்கம் மற்றும் தீயணைப்புத் துறை சார்பில், பள்ளி மாணவர்களுக்கான பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
தீயணைப்புத் துறை அதிகாரிகள் பேசியதாவது:
சமீப நாட்களாக தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது. இதனால் குளம், குட்டைகள் மட்டுமின்றி, பயன்பாடற்ற பாறைக்குழிகளிலும் மழைநீர் நிரம்பியுள்ளது. இத்தகைய இடங்களில் ஆபத்து நிறைந்துள்ளது. இதை அறியாமல் குளிக்கச் செல்பவர்கள், பாறைகளின் இடுக்குகளில் சிக்கி உயிரிழக்கும் சம்பவங்கள் நிகழ்கின்றன.
குளம், குட்டைகளிலும் ஆழம் தெரியாமல் இறங்குவது ஆபத்தானது. எனவே, விடுமுறையைக் கொண்டாடும் நோக்கில் மாணவர்கள் யாரும் பயன்பாடற்ற பாறைக்குழிகள், குளம், குட்டைகள் உள்ளிட்ட நீர்நிலைகளில் குளிக்கச் செல்லக் கூடாது. மேலும், தீபாவளி பண்டிகையின்போது பட்டாசுகளைப் பாதுகாப்பாகக் கையாள வேண்டும். பெரியவர்கள் முன்னிலையில் மட்டுமே பட்டாசுகளை வெடிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் அறிவுறுத்தினர்.
முன்னதாக, பட்டாசுகளை எவ்வாறு பாதுகாப்பாக வெடிப்பது என்பது குறித்து தீயணைப்பு வீரர்கள் செயல்முறை விளக்கம் அளித்தனர். தீ விபத்துகளால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்தும் மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.