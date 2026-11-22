பருப்பு, அரிசி, சர்க்கரை பதுக்கி மாட்டிக்காதீங்க ! திருப்பூரில் சிறப்புக்குழு கண்காணிப்பு தீவிரம்
பருப்பு, அரிசி, சர்க்கரை பதுக்கி மாட்டிக்காதீங்க ! திருப்பூரில் சிறப்புக்குழு கண்காணிப்பு தீவிரம்
UPDATED : நவ 22, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 21, 2026 11:40 PM
திருப்பூர்: அத்தியாவசியப் பொருட்களைப் பதுக்கி வைப்பதையும், கள்ளச்சந்தையில் விற்பனை செய்வதையும் தடுக்க, திருப்பூர் மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர் தலைமையில் கண்காணிப்புக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
விலைவாசியைக் கட்டுப்பாட்டில் வைக்கவும், ரேஷன் கடைகள் மூலம் பொருட்கள் தடையின்றி வினியோகம் செய்யப்படுவதை உறுதி செய்யவும், துவரம் பருப்பு, உளுந்து, அரிசி, நெல், சர்க்கரை ஆகியவற்றுக்கு தமிழக அரசு இருப்பு வரம்பு நிர்ணயித்துள்ளது.
இதன்படி, மொத்த விற்பனையாளர்கள் துவரம் பருப்பு, உளுந்து தலா 200 டன், அரிசி மற்றும் நெல் 2,000 டன், சர்க்கரை 1,000 குவின்டால் வரை இருப்பு வைக்கலாம். சில்லரை விற்பனையாளர்கள் துவரம் பருப்பு, உளுந்து தலா 5 டன், அரிசி மற்றும் நெல் 8 டன் வரை இருப்பு வைக்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
பெரிய தொடர் சில்லரை விற்பனை நிறுவனங்கள், ஒவ்வொரு விற்பனை நிலையத்திலும் துவரம் பருப்பு, உளுந்து தலா 5 டன், ஒவ்வொரு கிடங்கிலும் தலா 200 டன் இருப்பு வைக்கலாம். அரிசி, நெல்லை ஒவ்வொரு சில்லரை விற்பனை நிலையத்திலும் 8 டன் வரை இருப்பு வைக்கலாம். சர்க்கரைக்கு 1,000 குவின்டால் வரை வரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
உற்பத்தி அளவுக்கு மட்டுமே இருப்பு
ஆலை உரிமையாளர்கள் மற்றும் பதனிடுவோர், துவரம் பருப்பு, உளுந்தம் பருப்பு ஆகியவற்றை கடந்த 3 மாதங்களின் சராசரி பதனிடும் அளவு அல்லது ஆண்டு உற்பத்தித் திறனில் 25 சதவீதம் ஆகியவற்றில் எது அதிகமோ அந்த அளவுக்கு இருப்பு வைக்கலாம். அரிசி, நெல்லை ஒரு மாத உற்பத்தி அளவுக்கு மட்டுமே இருப்பு வைக்க வேண்டும். சர்க்கரை 1,000 குவின்டால் வரை இருப்பு வைக்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இறக்குமதியாளர்கள் துவரம் பருப்பு, உளுந்துபருப்பு, அரிசி, நெல் ஆகியவற்றை சரக்கு வந்து சேர்ந்த நாளிலிருந்து 45 நாட்களுக்கு மேல் இருப்பு வைக்கக் கூடாது.
துவரம் பருப்பு, உளுந்தம் பருப்புக்கான இருப்பு வரம்பு இம்மாதம் 13ம் தேதி முதல் 3 மாதங்களுக்கும், அரிசி, நெல்லுக்கான இருப்பு வரம்பு ஜனவரி 1ம் தேதி வரையிலும் அமலில் இருக்கும். வரம்புக்கு மேல் இருப்பு வைத்திருப்போர் உடனடியாக அதைக் குறைத்து, நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவுக்குள் கொண்டு வர வேண்டும். எந்தவொரு வர்த்தகரும் 15 நாட்களுக்கு மேல் சர்க்கரை இருப்பைத் தனித்து வைத்திருக்கக் கூடாது.
மொத்த, சில்லரை வர்த்தகர்கள், ஆலை உரிமையாளர்கள், பதனிடுவோர், இறக்குமதியாளர்கள் தங்களது இருப்பு விவரங்களை foodstock.dfpd.gov.in என்ற இணையதளத்திலும், சர்க்கரை இருப்பு விவரங்களை fcainfoweb.nic.in என்ற இணையதளத்திலும் பதிவு செய்ய வேண்டும். விவசாயிகள் தங்களது சொந்த விளைபொருட்களை இருப்பு வைக்கவும், விற்பனை செய்யவும் இந்த உத்தரவிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
பதுக்கல் மற்றும் கள்ளச்சந்தை விற்பனையைத் தடுக்க, மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர் தலைமையில் வட்ட வழங்கல் அலுவலர், குடிமைப் பொருள் வழங்கல் குற்றப் புலனாய்வுத் துறை அலுவலர்கள் அடங்கிய கண்காணிப்புக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்த புகார்களை 1967, 1800 425 5901 ஆகிய இலவச உதவி எண்களில் தெரிவிக்கலாம். மேலும், மாவட்ட வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அலுவலர் அல்லது வட்ட வழங்கல் அலுவலரைத் தொடர்புகொள்ளலாம் என, கலெக்டர் முத்துக்குமரன் தெரிவித்துள்ளார்.
பதுக்கல் மற்றும் கள்ளச்சந்தை விற்பனையைத் தடுக்க, குடிமைப் பொருள் வழங்கல் குற்றப் புலனாய்வுத் துறை அலுவலர்கள் அடங்கிய கண்காணிப்புக் குழுவை 1967, 1800 425 5901 ஆகிய இலவச உதவி எண்களில் தொடர்பு கொண்டு தெரிவிக்கலாம்