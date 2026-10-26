மின்னல் நேரத்தில் செல்போன் வேண்டாம்! தீயணைப்புத்துறை ‘அலர்ட்’
மின்னல் நேரத்தில் செல்போன் வேண்டாம்! தீயணைப்புத்துறை ‘அலர்ட்’
UPDATED : அக் 25, 2026 07:56 PM
ADDED : அக் 25, 2026 07:54 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் நகரம், பல்லடம், அவிநாசி, தாராபுரம், காங்கயம், ஊத்துக்குளி, உடுமலை, மடத்துக்குளம் என, மாவட்டம் முழுதும் பரவலாக வடகிழக்கு பருவமழை பெய்து வருகிறது.
மழை பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ள மாவட்டத்தில் உள்ள, 9 தீயணைப்பு நிலையங்களிலும் வீரர்கள், தயார் நிலையில் உள்ளனர். மரம், கான்கிரீட் வெட்டும் கருவி, ரப்பர் படகு, லைப் ஜாக்கெட் என, மீட்பு பணிக்கு தேவையான அனைத்து உபகரணங்களும் திருப்பூர் மாவட்ட தீயணைப்பு துறையினர் தயார் நிலையில் வைத்துள்ளனர். தண்ணீரில் சிக்கியவர்களை மீட்க ரப்பர் படகு, இன்ஜின் பொருத்திய விசை படகு தயார் நிலையில் வைத்துள்னர்.
தீயணைப்புத் துறையினர் கூறியதாவது:
வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டால், நீச்சல் தெரிந்தவர்கள், உடனடியாக தன்னை சுற்றியுள்ளவர்களை மீட்க முயற்சிக்க வேண்டும். தண்ணீரில் தத்தளிப்பவரை எச்சரிக்கையாக கையாள வேண்டும். உடனடியாக தீயணைப்புதுறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும்.
இடி, மின்னலின் போது வெளிப்புறங்களில் செல்போன் பயன்படுத்துவதை தவிர்க்க வேண்டும். குழந்தைகளை மின் கம்பங்களுக்கு அருகில் செல்லவிடக்கூடாது. மின் கம்பங்களில் கால்நடைகளை கட்டி வைக்ககூடாது. தீபாவளி நெருங்கும் நிலையில், பட்டாசு ரகங்களை மிகவும் பாதுகாப்பாக வெடிக்க வேண்டும். சங்கு சக்கரம், கம்பி மத்தாப்பு, புஸ்வாணம் போன்றவற்றை வாகனங்களுக்கு அருகில் பற்றவைக்க கூடாது. பெரியவர்களின் மேற்பார்வையில் மட்டுமே சிறுவர்கள் பட்டாசு வெடிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, தீயணைப்பு துறையினர் கூறினர்.