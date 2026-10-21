தென்னை விவசாயத்துக்கு இரட்டை பாதிப்பு

UPDATED : அக் 15, 2026 12:56 AM
ADDED : அக் 15, 2026 12:54 AM
திருப்பூர்: வெயில் தாக்கத்தால் தேங்காய் விளைச்சல் குறைந்துள்ள நிலையில், கொப்பரை, தேங்காய் விலையும் சரிந்துள்ளதால் திருப்பூர் மாவட்ட தென்னை விவசாயிகள் இரட்டை பாதிப்பை சந்தித்துள்ளனர்.
கொப்பரை கொள்முதலை மீண்டும் தொடங்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
திருப்பூர் மாவட்டத்தில் தாராபுரம், உடுமலை, மடத்துக்குளம் பகுதிகளில் அதிகளவில் தென்னை சாகுபடி நடைபெறுகிறது.
பருவமழை பொய்த்ததால் அமராவதி, திருமூர்த்தி அணைகளின் நீர்மட்டமும், நிலத்தடி நீர்மட்டமும் சரிந்துள்ளன.
இதனால் வழக்கமாக 60 நாட்களுக்கு ஒருமுறை நடைபெறும் தேங்காய் பறிப்பு, தற்போது நான்கு மாதங்களுக்கு ஒரு முறையே நடைபெறு வதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
தமிழக கட்சி சார்பற்ற விவசாயிகள் சங்கத் தலைவர் காளிமுத்து கூறியதாவது: வெயில் தாக்கத்தால் குரும்பைகள் உதிர்ந்து தேங்காய் உற்பத்தி குறைந்துள்ளது.
வெளிச்சந்தையில் கிலோ ரூ.166 ஆக இருந்த கொப்பரை விலை ரூ.154 ஆகவும், ரூ.56 ஆக இருந்த தேங்காய் விலை ரூ.50 ஆகவும் சரிந்துள்ளது. இதனால் விளைச்சல் குறைவு, விலை வீழ்ச்சி என விவசாயிகளுக்கு இரட்டை பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
அமராவதி உள்ளிட்ட அணைகளிலும், பி.ஏ.பி. தொகுப்பிலும் போதிய தண்ணீர் இல்லாததால் தென்னை விவசாயம் மேலும் பாதிக்கப்படும் அபாயம் உள்ளது. கொப்பரைக்கு நல்ல விலை கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் விவசாயிகள் மட்டை உரிக்காத தேங்காய்களை இருப்பு வைத்துள்ளனர். ஆனால், எதிர்பார்த்த விலை கிடைக்கவில்லை.
மத்திய, மாநில அரசுகள் ‘நாபெட்’ வாயிலாக கொப்பரை கொள்முதலை மீண்டும் தொடங்க வேண்டும்.
ஏக்கருக்கு 300 கிலோ என்ற உச்சவரம்பு உள்ளிட்ட கட்டுப்பாடுகளைத் தவிர்த்து, விவசாயிகளிடம் இருப்பில் உள்ள கொப்பரை முழுவதையும் கொள்முதல் செய்ய வேண்டும்.
தரமான கொப்பரைக்கு கிலோ ரூ.250 விலை நிர்ணயிப்பதுடன், வறட்சியிலிருந்து தென்னை விவசாயத்தைக் காக்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும்.