/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/டாக்டர் சந்தோஷ்குமார் – திரிலோச்சனா, பெருமாநல்லுார்:இப்போல்லாம் பாருங்க, வீட்டுல ஒவ்வொருத்தரும் படிப்பு, வேலை, தொழில்னு வேற வேற ஊர்ல இருக்க வேண்டியதா போயிடுச்சு. தீபாவளி மாதிரி பண்டிகை, திருவிழான்னா தான் எல்லாரும் ஒண்ணா சேர முடியுது. அதுவும் புதுசா கல்ய
டாக்டர் சந்தோஷ்குமார் – திரிலோச்சனா, பெருமாநல்லுார்:இப்போல்லாம் பாருங்க, வீட்டுல ஒவ்வொருத்தரும் படிப்பு, வேலை, தொழில்னு வேற வேற ஊர்ல இருக்க வேண்டியதா போயிடுச்சு. தீபாவளி மாதிரி பண்டிகை, திருவிழான்னா தான் எல்லாரும் ஒண்ணா சேர முடியுது. அதுவும் புதுசா கல்ய
டாக்டர் சந்தோஷ்குமார் – திரிலோச்சனா, பெருமாநல்லுார்:இப்போல்லாம் பாருங்க, வீட்டுல ஒவ்வொருத்தரும் படிப்பு, வேலை, தொழில்னு வேற வேற ஊர்ல இருக்க வேண்டியதா போயிடுச்சு. தீபாவளி மாதிரி பண்டிகை, திருவிழான்னா தான் எல்லாரும் ஒண்ணா சேர முடியுது. அதுவும் புதுசா கல்ய
UPDATED : நவ 08, 2026 06:03 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:58 PM
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- டாக்டர் சந்தோஷ்குமார் – திரிலோச்சனா, பெருமாநல்லுார்:
இப்போல்லாம் பாருங்க, வீட்டுல ஒவ்வொருத்தரும் படிப்பு, வேலை, தொழில்னு வேற வேற ஊர்ல இருக்க வேண்டியதா போயிடுச்சு. தீபாவளி மாதிரி பண்டிகை, திருவிழான்னா தான் எல்லாரும் ஒண்ணா சேர முடியுது. அதுவும் புதுசா கல்யாணம் ஆனவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நாட்கள்ல தான் புது சொந்தங்களை நல்லா தெரிஞ்சுக்க முடியுது. புது டிரஸ், பலகாரம், பட்டாசுன்னு மட்டும் இல்லாம, குல தெய்வ கோவிலுக்கு குடும்பமா போய் சாமி கும்பிட்டு வந்தது தான் இந்த தீபாவளியை இன்னும் ஸ்பெஷலா ஆக்கிடுச்சு. இது எப்பவும் மனசுல சந்தோஷமா நிக்கும்.