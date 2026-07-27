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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/﻿ விதைகளாய் விழுந்த கனவுகள்... விருட்சமாய் வளர்ந்த பயணம் விதைகளாய் விழுந்த கனவுகள்... விருட்சமாய் வளர்ந்த பயணம்

﻿ விதைகளாய் விழுந்த கனவுகள்... விருட்சமாய் வளர்ந்த பயணம் விதைகளாய் விழுந்த கனவுகள்... விருட்சமாய் வளர்ந்த பயணம்

﻿ விதைகளாய் விழுந்த கனவுகள்... விருட்சமாய் வளர்ந்த பயணம் விதைகளாய் விழுந்த கனவுகள்... விருட்சமாய் வளர்ந்த பயணம்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:05 AM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:05 AM

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வேரூன்றிய பசுமை

'ஒவ்வொருவரும் குறைந்தது 10 மரங்களையாவது நட்டு, அவற்றைப் பராமரித்து வளர்க்க வேண்டும்' என்று கலாம் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தார். கலாமின் நினைவு நாள் அஞ்சலி ஊர்வலத்தில் விதைக்கப்பட்ட விதையே, இன்று 'வனத்துக்குள் திருப்பூர்' என்ற மாபெரும் பசுமை இயக்கமாக வேரூன்றி வளர்ந்துள்ளது.

'வனத்துக்குள் திருப்பூர்' திட்டத்தின் மூலம் இதுவரை 25 லட்சம் மரக்கன்றுகள் உருவாக்கப்பட்டு, பல இடங்களில் பல்லுயிர் சுழற்சி மண்டலங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மரங்களை வளர்ப்பதன் மூலம் மண்ணையும், நீரையும், சுற்றுச்சூழலையும் பாதுகாக்க முடியும் என்ற கலாமின் கனவை நனவாக்கும் பயணத்தில் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகிறோம்.

ஜனாதிபதியாக உயர்ந்த பிறகும் எளிமையை விடாமல் வாழ்ந்த கலாமின் வாழ்க்கையே அனைவருக்கும் முன்மாதிரி. அவரது அறிவுரைகளை பின்பற்றி கடந்த 25 ஆண்டுகளாக 'வெற்றி' அறக்கட்டளை பசுமைப் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது. 'வனத்துக்குள் திருப்பூர்' திட்டத்தின் மூலம் மாவட்டத்துக்கே பெருமை சேர்க்கும் வகையில் மரம் வளர்ப்பு இயக்கத்தை தொடர்ந்து முன்னெடுத்து வருகிறோம்.

- சிவராம், தலைவர், 'வெற்றி' அறக்கட்டளை

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விழித்த தலைமுறை

கலாம், இளைஞர்களும் மாணவர்களும்தான் இந்தியாவின் எதிர்காலம் என்ற நம்பிக்கையுடன் வாழ்ந்தவர். 2003-ம் ஆண்டு திருப்பூரில் நடைபெற்ற 'நிட்மா' வெள்ளி விழாவில் மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடியபோது, இந்தியாவை வளர்ந்த நாடாக மாற்றும் பொறுப்பு இன்றைய இளைஞர்களிடமே உள்ளது என்று வலியுறுத்தினார்.

உயர்ந்த இலக்கு, பெரிய கனவு, தன்னம்பிக்கை, கடின உழைப்பு ஆகியவையே வெற்றியின் அடித்தளம் என்றும், அரசு வேலை மட்டுமே இலக்காக இருக்கக் கூடாது; தோல்வியை வெற்றிக்கான படிக்கட்டாகக் கருத வேண்டும்; கேள்வி கேட்கும் ஆர்வமும் புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்ளும் மனப்பான்மையும் மாணவர்களுக்கு அவசியம் என்றும் அறிவுறுத்தினார்.

2005-ம் ஆண்டு திருப்பூர் ஜெய்வாபாய் மாநகராட்சி பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியைச் சேர்ந்த மாணவிகள் ஜனாதிபதி மாளிகையில் கலாமை சந்தித்தபோதும், கல்வியில் சிறந்து விளங்கி நாட்டின் முன்னேற்றத்துக்குப் பங்களிக்கும் குடிமக்களாக உயர வேண்டும் என்று ஊக்கமளித்தார். என்னால் முடியும் என்ற நம்பிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும் என்ற அவரது சிந்தனை, இன்றும் திருப்பூர் மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டியாக உள்ளது.

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வழிகாட்டிய வளர்ச்சி

திருப்பூர் பின்னலாடைத் தொழில் மீது கலாமுக்கு தனி அக்கறை இருந்தது. ஜனாதிபதியாக இருந்தபோது இரண்டு முறை திருப்பூர் வந்து தொழில்துறையின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கான வழிகாட்டுதல்களை வழங்கினார். நாங்களும் இரண்டு முறை ஜனாதிபதி மாளிகையில் அவரை சந்தித்து, திருப்பூர் தொழில் தொடர்பான கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளோம்.

வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்காக மட்டும் உற்பத்தி செய்வதைத் தாண்டி, சொந்த பிராண்டுகளை உருவாக்கி, மதிப்புக்கூட்டப்பட்ட ஆடை உற்பத்தியில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதே அவரது முக்கிய அறிவுரை. தொழிலாளராக இருப்பதைவிட தொழில்முனைவோராக உயர வேண்டும்; இளைஞர்கள் உலகச் சந்தையை நோக்கி பெரிய கனவுகளுடன் முன்னேற வேண்டும் என்று தொடர்ந்து ஊக்கப்படுத்தினார்.

முடியாது என்று நீங்கள் சொல்வதையெல்லாம், யாரோ ஒருவர் எங்கோ செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்ற அவரது வார்த்தைகள், திருப்பூர் தொழில்முனைவோருக்கு இன்றும் தன்னம்பிக்கையையும் புதிய இலக்குகளையும் அளித்து வருகின்றன.

- சக்திவேல், கவுரவத் தலைவர், திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்கம்

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