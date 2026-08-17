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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/﻿ குடிநீர் வினியோக குளறுபடிகள்: 'தினமலர்' செய்திகளை சுட்டிக்காட்டி கேள்வி

﻿ குடிநீர் வினியோக குளறுபடிகள்: 'தினமலர்' செய்திகளை சுட்டிக்காட்டி கேள்வி

﻿ குடிநீர் வினியோக குளறுபடிகள்: 'தினமலர்' செய்திகளை சுட்டிக்காட்டி கேள்வி

ADDED : ஆக 13, 2026 05:04 AM

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ADDED : ஆக 13, 2026 05:04 AM

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திருப்பூர்: குடிநீர் வழங்கல் தொடர்பான புகார்கள் மற்றும் பத்திரிகைகளில் வெளியாகும் செய்திகளை உடனடியாகக் கவனத்தில் கொண்டு, விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனத் திருப்பூர் கலெக்டர் மனிஷ் நாரணவரே அலுவலர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கினார்.

திருப்பூர் கலெக்டர் அலுவலகக் கூட்ட அரங்கில், ஊரகம் மற்றும் நகர்ப்புறப் பகுதிகளுக்கான சீரான குடிநீர் வினியோகத்தை உறுதி செய்வதற்கான ஆலோசனைக் கூட்டம் நேற்று நடைபெற்றது. மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சி மற்றும் ஊராட்சிகளைச் சேர்ந்த குடிநீர் வடிகால் வாரிய அலுவலர்கள் கலந்துகொண்டனர்.

மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் உடைப்பு மற்றும் வினியோகக் குளறுபடிகள் குறித்து 'தினமலர்' நாளிதழ் உள்ளிட்ட பத்திரிகைகளில் தொடர்ச்சியாகச் செய்திகள் வெளியாகி வருகின்றன. நேற்றைய கூட்டத்தில், இத்தகைய செய்திகளைச் சுட்டிக்காட்டி, அவற்றின் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து விரிவான விளக்கம் கேட்கப்பட்டது.

குறிப்பாக, கடந்த ஜூலை 20-ம் தேதி நடைபெற்ற குறைகேட்புக் கூட்டத்தின் போது, தாராபுரம் சின்னமோளரப்பட்டி கிராம மக்கள் குடிநீரை முறைப்படுத்தக் கோரி காலிக்குடங்களைச் சுமந்து வந்தனர். இது தொடர்பாக ஜூலை 21ம் தேதி 'தினமலர்' நாளிதழில் புகைப்படத்துடன் செய்தி வெளியானது. நேற்றைய ஆய்வுக் கூட்டத்தில், 'தினமலர்' நாளிதழில் வந்த அந்தச் செய்தி புகைப்படம் திரையில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டு, துறை சார்ந்த அலுவலர்களிடம் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து கலெக்டர் விளக்கம் கோரினார்.

ஊரக வளர்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநர் வாணி ஈஸ்வரி பேசுகையில், ''நாளிதழ்களில் தினமும் சுட்டிக்காட்டப்படும் குடிநீர் குழாய் உடைப்பு மற்றும் வினியோகக் குளறுபடிகள் சார்ந்த விவரங்களின் அடிப்படையில் அலுவலர்கள் உடனடியாகச் செயல்பட வேண்டும். குழாய் உடைப்புகளைச் சரிசெய்து, சீரான குடிநீர் வினியோகத்தை உறுதி செய்ய வேண்டும். சுட்டிக்காட்டப்படும் பிரச்னைகளில் எந்தக் காலதாமதமும் இருக்கக்கூடாது.

''பிரச்னைகளுக்குத் தீர்வு காண்பதோடு மட்டுமின்றி, எந்தச் செய்தியின் மீது எத்தகைய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்ற விவரத்தை மாவட்ட நிர்வாகத்திற்குத் தெரியப்படுத்த வேண்டும். அவ்விவரங்கள் மீண்டும் பத்திரிகைகளுக்குப் பகிரப்பட்டு, செய்தியாக வெளியாவதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்'' என்றார்.

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மக்கள் புகார்கள் மீது கள ஆய்வு கலெக்டர் அதிரடி உத்தரவு பொதுமக்களுக்குச் சீரான குடிநீர் வழங்குவதை அதிகாரிகள் உறுதி செய்ய வேண்டும். மக்களின் புகார்கள் மீது கள ஆய்வு மேற்கொண்டு விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். குழாய் பழுதுகளை உடனடியாகச் சரிசெய்வதுடன், வினியோகிக்கப்படும் குடிநீரின் அளவை மின்னணு நீர் உந்து கருவி பொருத்தித் தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும். - மனிஷ் நாரணவரே, கலெக்டர்.



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