குடிநீர் வினியோகம் நாளை முதல் சீராகும்

ADDED : அக் 25, 2026 02:29 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாநகராட்சி பகுதிக்கு 2 மற்றும் 4-வது திட்டங்களின் கீழ் பவானி ஆற்றில் இருந்தும், 3-வது திட்டத்தில் காவிரி ஆற்றில் இருந்தும் குடிநீர் பெறப்படுகிறது.
இதில் 3-வது திட்டத்தில் புதிய திருப்பூர் மேம்பாட்டுக் கழகம் குழாய் பராமரிப்பு பணி மேற்கொண்டதால் ஒரு நாள் குடிநீர் வினியோகம் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், 3 மற்றும் 4-வது திட்ட நீரேற்றும் பகுதியில் பலத்த மழையால் ஆற்று நீர் மண், சேறு கலந்து கலங்கலாக வருவதால், நீர் எடுக்கும் குழாய்களில் அடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் 2 நாட்கள் குடிநீர் பெறுவது தடைபட்டுள்ளது.
எனவே மாநகராட்சி பகுதியில் குடிநீர் வினியோகத்தில் தடை ஏற்பட்டுள்ளது. நாளை (26-ம் தேதி) முதல் வழக்கம் போல் குடிநீர் வினியோகம் தொடங்கும். குடிநீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்தவும், காய்ச்சி வடிகட்டி பருகவும் மாநகராட்சி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.