சிவன்மலை கோவிலில் அத்துமீறி டிரோன் கேமராவில் படம் பிடிப்பு
சிவன்மலை கோவிலில் அத்துமீறி டிரோன் கேமராவில் படம் பிடிப்பு
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:37 AM
காங்கேயம்:திருப்பூர்
மாவட்டத்தில் பிரசித்தி பெற்ற கோவில்களில் ஒன்றாக, காங்கேயம்
அருகேயுள்ள சிவன்மலை சுப்ரமணிய சுவாமி கோவில் உள்ளது.
இரவில் கோவில்
மீது டிரோன் கேமராக்களை படம் விட்டு, படம் மற்றும் வீடியோக்களை பதிவு
செய்வது சமீப நாட்களாக அதிகரித்துள்ளது. கோவில் அதிகாரிகளுக்கு
இது தெரியுமா அல்லது அவர்களிடம் அனுமதி பெற்றுத்தான் இப்படி
சம்பவம் நடக்கிறதா? என்றும், பக்தர்கள் மத்தியில் சந்தேகம்
எழுந்துள்ளது. சமூக வலைத்தளங்களில் பார்வையாளர்களை ஈர்த்து
வருமானம் ஈட்டும் நோக்கத்திலும், தனிப்பட்ட சுயலாபத்திற்காகவும்
விதிமீறி டிரோன்களை இயக்கி படம் பிடிப்பது அதிகரித்துள்ளது.திருப்பூரை
சேர்ந்த ஒருவர் சிவன்மலை, காடையூர், கீரனுார் கோவில்களில் இரவு நேர
கோவில் காட்சியை பாருங்கள் எப்படி இருக்கிறது என தெரிவியுங்கள், என
டிரோன் கேமராவில் எடுத்த வீடியோவை சமூக வலைதளங்களில்
பதிவிட்டுள்ளார்.
இரவில் போலீசார் ரோந்து நடவடிக்கை இருந்தாலும்
இதுபோன்று வீடியோ எடுப்பது, பாதுகாப்பில் குறைபாடு உள்ளதாக சமூக
ஆர்வலர்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.
சிவன்மலை மற்றும் முக்கிய
திருத்தலங்கள் மீது அனுமதி பெறாமல் டிரோன் கேமரா பறக்கவிடுவோர் மீது
போலீசார் மற்றும் மாவட்ட அறிநிலைத்துறை அதிகாரிகள், கடும் நடவடிககை
எடுக்க கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.