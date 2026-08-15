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வறட்சியால் பாதிக்கும் தென்னை:  மேலாண்மை விழிப்புணர்வு தேவை

வறட்சியால் பாதிக்கும் தென்னை:  மேலாண்மை விழிப்புணர்வு தேவை

UPDATED : ஆக 13, 2026 05:50 PM

ADDED : ஆக 13, 2026 05:21 PM

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UPDATED : ஆக 13, 2026 05:50 PM ADDED : ஆக 13, 2026 05:21 PM

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மடத்துக்குளம்: பருவமழை பெய்யாமல் வறட்சி துவங்கியுள்ள நிலையில், தென்னை மரங்களை காப்பாற்ற, வறட்சி மேலாண்மை குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என, மடத்துக்குளம் வட்டார விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

மடத்துக்குளம் வட்டாரத்தில், துங்காவி, மைவாடி, வேடபட்டி, காரத்தொழுவு, ஜோத்தம்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தென்னை சாகுபடி பரவலாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்தாண்டு தென்மேற்கு பருவமழை பெய்யாத நிலையில், அப்பகுதியில் வறட்சி துவங்கியுள்ளது.

விளைநிலங்களிலுள்ள கிணறு, போர்வெல்களில் தண்ணீர் குறைந்து, தென்னை மரங்களுக்கு போதிய தண்ணீர் பாய்ச்ச முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

வறட்சி காலத்தில் நீர் மேலாண்மை குறித்த விழிப்புணர்வு இல்லாததால், பல இடங்களில் தென்னை மரங்கள் கருகும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது; நோய்த்தாக்குதலும் அதிகரித்துள்ளது. இதனால், விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர்.

நீண்ட கால பயிராக பராமரிக்கப்படும் தென்னை மரங்களை பாதுகாக்க, வறட்சி மேலாண்மை குறித்து தோட்டக்கலைத்துறையினர் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும். காய்ப்புத்திறன் இழந்துள்ள தென்னை மரங்களுக்கு இழப்பீடு பெற்றுத்தர வேண்டும் என, மடத்துக்குளம் வட்டார விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

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